Bénin: les recommandations de Komi Koutché pour une période de fête sans risque

L’ancien ministre béninois de l’économie, Komi Koutché se soucie de la sécurité de ses compatriotes béninois. C’est pourquoi, ce lundi 30 décembre 2019, il a tenu à faire quelques recommandations aux béninois.

Actuellement en exil, l’ancien ministre des Finances de Thomas Boni Yayi, poursuivi au Bénin pour « enrichissement illicite » a donné quelques conseils au peuple béninois en cette période de fêtes de fin d’année. « #FêtesRisqueZéro, c’est possible! Quelques conseils que je partage avec vous pour y arriver. Et vous, que recommanderiez vous pour une période de fêtes sans #risque? » a t-il évoqué en légende de trois images invitant les béninois à la prudence. A travers ces images, Komi Koutché invite ces derniers à faire attention aux fréquentations des jeunes gens et jeunes filles pendant les congés de fin d’années. « Préférez les loisirs sains » a t-il conseillé. Pour lui, bien fêter, c’est avant tout être en bonne santé. A ce titre, il exhorte ses compatriotes à faire preuve de prudence sur les routes. Et d’ajouter: « la fin d’année est un temps d’écoulement des produits de toute sorte. Faisons attention à la qualité notamment à la date de péremption des produits que nous achetons ».