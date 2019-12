Bénin: le groupe ADECO célèbre ses 20 ans couplés avec la “nuit des artisans”

L’ONG club excellence ADECO a célébré dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre 2019 la 6ème édition de la nuit des artisans et les 20 ans de l’existence de l’ONG. C’est à travers un somptueux dîner de gala organisé dans la majestueuse salle de fête Majestic à Cadjèhoun.

Dans une ambiance conviviale et de gaieté, les artisans du Bénin , du Togo et de la Côte d’ivoire se sont mobilisés autour du président du conseil d’administration de l’ONG Club Excellence ADECO, Brice Hondi pour la Commémoration des 20 ans du groupe ADECO et la Célébration de la 6è Édition de la Nuit des Artisans. A l’occasion, le président du comité d’organisation, Régis Ogoussan a rappelé le parcours du Groupe Adéco. Pour lui, tout a commencé en 1999 par un groupe de jeunes sous le leadership de Monsieur Brice Hondi qui a décidé de créer l’ONG Club Excéllence Adéco. “A l’origine son champ d’action était dirigé et axé essentiellement vers la couche juvénile défavorisée de notre pays et consistait entre autres à mettre en lumière les jeunes qui ont du talent dans divers domaines et faire développer l’esprit d’entreprise et de responsabilité au sein de la jeunesse” a t-il expliqué. Pour lui, il s’agissait pour l’ONG d’initier les administrations locales à la recherche de partenariat à travers l’outil internet

“L’ONG a constaté que les populations à la base sont à tort mises en marge de ce développement, les artisans béninois en sont la parfaite illustration. Elle s’est alors dotée d’un outils performant de communication et d’organisation pour la promotion de l’artisanat, de l’artisan et de ses œuvres. Il s’agit de la plate forme de communication du réseaux national des artisans du Bénin dont le but fondamental est de fédérer les artisans toutes catégories confondues “ va-t-il ajouter.

“Un ministère à part entière dédié à l’artisanat”

Le coordonnateur national de la plate forme de communication Yves K. Zanvo, a dans son allocution souligné que “ce dîner de gala permet de célébrer notre talent et de réfléchir à l’avenir de notre secteur”. Il ajoute: “Des sections de formation et de renforcement de capacité nous permettent de répondre aux diverses exigences du marché en tant que chef d’entreprise”. A sa suite, Auguste Vidégla Gbétchégnon, Chargé de mission du chef de l’Etat a salué le travail remarquable accompli par l’ONG Adéco. “Aucun pays ne peut se développer sans une attention particulière et soutenue sur le développement de l’artisanat dans le pays” fait t-il remarquer. A en croire ses propos, c’est à juste titre que le président Patrice Talon a mis en bonne place dans son programme d’action du gouvernement la promotion et le développement de l’artisanat. “La preuve, un ministère à part entière vient d’être dédié au secteur de l’artisanat afin d’apporter tous les fonds et les financements nécessaires au développement de ce sous secteur important et déterminant pour le développement de notre pays” va t-il citer en exemple.

Du Réseau National des Artisans du Bénin

L’artisanat est un secteur prioritaire de l’économie béninoise qui peut contribuer au Produit Intérieur Brut à hauteur de 20%, voire plus. Mais malheureusement il ne participe dira Brice Hondi à la richesse nationale qu’à hauteur de 11 % et est inégalement développé sur l’étendue du territoire. C’est pourquoi, à travers l’ONG Club Excellence ADECO, il a décidé d”installer en décembre 2017, la Plate-forme de Communication du Réseau National des Artisans du Benin dans tous les communes du Bénin pour le rayonnement de l’artisanat béninois. Cet outil stratégique de communication et d’organisation a pour objectif de sensibiliser les artisans sur les enjeux, le rôle et l’importance de l’artisanat dans le développement personnel et celui de la nation, promouvoir le secteur artisanal ,valoriser les artisans eux-mêmes mais aussi et surtout leurs œuvres, accompagner les artisans dans leurs initiatives pour attirer les investisseurs et défendre leurs intérêts auprès des partenaires puis promouvoir leurs œuvres à l’échelle internationale.

“Je ne baisserai pas les bras, tant que je vivrai”

Vingt ans plus tard, le président du conseil d’administration du groupe ADECO Brice Hondi n’entend pas baisser les bras. “En ce jour mémorable où l’ONG Club excellence ADECO célèbre ses noces de porcelaines, permettez moi de rendre grâce à Dieu. Je suis toujours très solide et droit dans mes bottes, je ne baisserai pas mes bras, tant que je vivrai”. Dans un discours émouvant, il dresse le parcourt très élogieux mais jonché de beaucoup d’embûches de ladite ONG. “Le label Adéco a commencé en 2003 ou” raconte t-il aux artisans venus nombreux le soutenir, “nous avons pu faire 10 ans soit de 2003 en 2013 . C’est dans ce parcourt que nous avons compris que des hommes de métiers sont laissés pour compte”. Ensemble avec les membres du bureau national, Brice Hondi a coupé le gâteau des 20 ans de l’ONG Adéco sous les ovations des artisans venus nombreux célébrer leur label.

Le groupe ADECO a pour mission de faciliter la visibilité des œuvres et activités des artisans, d’organiser les artisans à la base afin de leur permettre d’avoir facilement accès au financement et aux services sociaux, de les former à développer les aptitudes de gestion et de fidélisation des clients et de les outiller à l’usage des Techniques de l’Information et de la Communication.