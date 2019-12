Bénin: le Grand Prix Littéraire décerné à Giovanni Houansou dans la catégorie théâtre

Send an email

L’édition 2019 du Grand Prix Littéraire du Bénin a livré son verdict le vendredi 27 décembre 2019. Dans la catégorie théâtre, c’est Giovanni Houansou qui a décroché le trophée avec son texte « La Rue Bleue ».

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean Michel Hervé Abimbola a remis à Giovanni Houansou le trophée du Grand Prix Littéraire du Bénin dans la catégorie théâtre ce 27 décembre. Le lauréat a été choisi par le jury qui a trouvé que son texte « La Rue Bleue » était le meilleur comparativement aux autres textes en compétition.

Selon Giovanni Houansou, « C’est une belle reconnaissance pour ce texte La Rue Bleue » qui a été patient. Il aborde la question des chocs entre les projet de développement urbain et les aspirations des communautés qui sont à plusieurs titres attachées aux lieux. Il amène à démonter les préjugés et les clichés qui renforcent nos erreurs de perception, parfois ». Dans cette catégorie théâtre, les trois textes qui ont pu atteindre l’étape de la finale sont : « La Rue Bleue » de Giovanni Houansou, « Jardin de Maux » de Fidèle Dakpo, et « Il n’est pas facile d’être Prêtre » de Fabroni Bill Yo-clounon.