Bénin: démonstration de force pour les forces de la résistance à Cotonou

Les forces de la résistance, après Parakou et Abomey, tiennent depuis quelques minutent un géant meeting à leur siège à Cotonou. La population est massivement sortie pour écouter le message.

Plus on tend vers les prochaines élections, plus la résistance se fait aimer par les populations. Malgré le fiasco du 10 décembre au majestic de Cotonou, les populations semblent toujours déterminées à lutter aux côtés des leaders de la résistance pour le retour aux valeurs démocratiques. Ce jeudi 19 décembre, dernier jour de la première phase de la tournée nationale des résistants, la cour de Vidolé est pleine tel un œuf.

Femmes, hommes, jeunes et curieux ont répondu à l’appel pour non seulement témoigner leur soutien aux têtes de peloton mais aussi manifester d’une manière ou d’une autre leur mécontentement face à la gestion du pouvoir de la rupture. Cette mobilisation est la dernière de la tournée entamée par les forces de la résistance depuis peu. Le mardi 17, ils étaient à Parakou et à Abomey le 18 décembre. A ces deux étapes, les forces de l’ordre ont empêché les résistants d’accéder à la salle aménagée pour la circonstance.