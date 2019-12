Bénin: découvrez en images, le mariage traditionnel du chanteur Nasty Nesta

Le chanteur béninois Nasty Nesta a fait ce samedi 28 décembre 2019 son mariage traditionnel avec l’amour de sa vie.

Fidèle à la culture béninoise, l’artiste Nasty Nesta, finaliste du prix découverte RFI 2019 a comme il est de coutume, donné la dot à sa ravissante épouse ce dernier samedi de l’année 2019, un jour mémorable pour les familles des époux. La célébration a été faite devant une immense foule d’hommes, de femmes et d’enfants en liesse, témoins vivants de l’événement. A l’occasion, comme l’indiquent les images, tambours battant, trompettes et sirènes résonnant accompagnaient la procession que conduisaient les tantes, oncles, amis et soutiens de l’époux. Au Bénin, ce mariage coutumier est un signal fort, une pratique ancestrale incontournable dans l’union des couples. Quoique diversement appréciée aujourd’hui, elle garde son prestige et reste une marque de grande considération pour la future épouse.