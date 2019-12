Bénin: avec la 4G+, le réseau Moov offre une connexion internet haut débit à ses abonnés

La direction générale de Moov Bénin a mis à la disposition de ses abonnés, la 4G+ sur toute l’étendue du territoire national. Le lancement officiel a été fait ce mercredi 11 décembre 2019 à Cotonou.

La 4G+, le meilleur du débit est désormais disponible sur l’ensemble du réseau Moov Bénin. A travers cette nouveauté, Moov s’engage à offrir le meilleur de la technologie à ses clients avec une connexion internet toujours plus rapide, toujours plus disponible et toujours plus performante. Pour le directeur général de Moov Bénin Monsieur Omar Nahli, c’est la réalisation des promesses faites aux clients: «Quand Moov s’engage, il tient parole» rassure t-il. A en croire ses explications, ces investissements réalisés par Moov Bénin ont tourné autour de trois axes. “Le premier axe, c’est la modernisation de notre réseau pour l’obtention d’un réseaux de dernière génération et très moderne, en suite (ndlr) il y a des travaux d’extension et d’augmentation des capacités de notre réseaux et puis un grand effort fourni par Moov Bénin pour la sécurisation de notre réseaux, pour assurer la continuité total des services 24/24 et 7jours/7 sur toute l’étendue du territoire national”. “Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous annoncer la disponibilité de la 4G+ sur toute l’étendue du territoire béninois” a t-il insisté.

Remise de lot Méga Quiz SMS

Par ailleurs, Moov Bénin a profité de l’occasion pour procéder à la remise de lots aux gagnants du concours Méga quiz SMS 2019 lancé le 12 septembre 2019 en collaboration avec la loterie nationale du Bénin. Ceci fait suite au tirage au sort du vendredi 15 novembre 2019 à la direction Générale de Moov Bénin sous la supervision de Me Yvonne Dossou-Dagbenonbakin, Huissier de justice en présence de la représentante de la LNB, des abonnés invités pour la circonstance et des responsables de Moov Bénin. “Nous sommes aujourd’hui heureux de remettre la Rav4 officiellement à notre heureux gagnant” a manifesté le directeur général de Moov Bénin, Monsieur Omar Nahli. A l’occasion, une moto Yamaha YCZ, accompagnée de son casque et une garantie d’un an, une Smart TV écran plat 55 pouces avec un kit Canal Plus et la YAMAHA Y royale avec un an d’entretien à la CFAO sont respectivement gagnés pour le compte du jeu « Méga quiz SMS » par monsieur Philippe Raoul Zounon, Edmond Loko et Roger Loko. Le gros lot (la RAV4 – 2019) a été remporté par Benjamin Guèdègbé.

Pour rappel, Méga Quiz SMS est un jeu SMS destiné aux abonnés Moov et dont l’objectif est d’envoyer Moov au 7002. L’abonné qui envoie le premier SMS reçoit 20 points pour sa bienvenue à ce jeu. Une bonne réponse lui donne 10 points et pour les mauvaises réponses, il gagne 5 points et chaque SMS coûte 90 f CFA. Outre les lots mensuels donnés par Moov Bénin, des abonnés ont gagné des lots instantanés (Moov Money de 1 000 francs à 50 000f). Les questions sont basées sur l’actualité nationale et internationale et l’objectif principal est de pouvoir accumuler assez de points afin de pouvoir remporter les différents lots.