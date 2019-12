Bénin: après huit ans de carrière, la chanteuse Sessimè évoque ses peines

A l’occasion de la grande Soirée de la 12ème édition du concours Bénin top 10, la chanteuse béninoise Sessimè a été consacrée l’artiste de l’année 2019. La remise de trophée s’est déroulée à Cotonou le vendredi 28 décembre 2019. Au lendemain de cette distinction, la chanteuse Sessimè a remercié ses fans qui ont su lui donner le courage d’aller toujours de l’avant.

Huit ans après avoir été distinguée au début de sa carrière musicale, Sessimè est à nouveau consacrée lauréate du trophée de l’artiste de l’année décerné par BENIN TOP 10 AWARDS. Pour Sessimè, c’est le prix d’un chemin parcouru avec peine. « J’ai reçu beaucoup de coups, j’ai beaucoup souri, j’ai beaucoup pleuré (en secret et pas devant vous pour ne vous offrir que la plus belle partie de l’aventure » a t-elle exprimé sur sa page Facebook. A en croire sa publication, elle aurait pu abandonner si les fans n’étaient pas de son côté: « j’ai voulu abandonner beaucoup de fois déjà mais la singularité de notre histoire vos prières ont constitué cette force incroyable qui m’a toujours permis de ne jamais y renoncer. Merci d’être là avec moi mes doudous ».

C’est pourquoi, elle remercie tous les DJ, tous les techniciens et diffuseurs, tous les animateurs et acteurs culturels, tous les Web-activistes merci du fond du cœur pour la force et l’énergie positive avec laquelle vous m’avez accompagnées. Et d’ajouter: « si j’étais Dieu je nous aurais portés beaucoup plus loin encore en Afrique et dans le reste du monde. Mais l’heure de Dieu est la meilleure et nous écrivons notre histoire à notre façon ».