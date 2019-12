Bénin: affrontement entre population et police républicaine à Klouékanmè

Dans la journée de ce Jeudi 5 Décembre 2019, il y a eu affrontement entre populations de la localité de Lanta dans la Commune de Klouékanté et la police républicaine. Le trafic de l’essence de contrebande serait la cause de cet affrontement.

Il y a eu affrontement ce jeudi 5 Décembre 2019 entre force de l’ordre et les populations de Lanta, une localité de la Commune de Klouékanmè. Selon des témoignages l’affrontement serait causé par une course poursuite entre un élément de la police républicaine et un trafiquant de l’essence du marché noir de la localité. Ce dernier, revenant du Nigéria pour ses trafics fut poursuivi par l’unité de la police républicaine de la ville d’Abomey. Une course poursuite qui s’est soldée par la chute du jeune trafiquant qui s’est cassé un pied avec sa moto. Furieuse, la population de Lanta où le jeune homme dans sa fuite est tombé a bloqué la route inter-État Azové-Abomey à hauteur de Lanta réclamant la sanction des policiers auteurs de l’accident. Grâce à l’intervention des renforts, la voie fut dégagée pour la reprise du trafic.