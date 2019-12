Barça: Thierry Henry pour remplacer Ernesto Valverde?

Send an email

Selon la presse espagnole, l’ex-catalan Thierry Henry pourrait devenir l’entraîneur du Fc Barcelone l’été prochain. Les dirigeants du Barça seraient intéressés par le profil de Thierry Henry, actuellement entraîneur à l’Impact de Montréal.

Après une expérience catastrophique à l’AS Monaco, le coach de l’Impact de Montréal Thierry Henry pourrait succéder à l’actuel coach du Barça, Ernesto Valverde. En effet, la qualité du jeu du club catalan avec Ernesto Valverde ne convainc pas les dirigeants du club qui auraient pensé à Thierry Henry pour le remplacer l’été prochain, selon plusieurs médias espagnols dont As et Sport qui évoquent notamment la relation de « Titi » avec les dirigeants blaugranas et la bonne image qu’il a laissée entant qu’ambassadeur du Barça.

Cependant, d’autres noms sont également cités pour prendre les rênes du Barça l’été prochain au cas où, Ernesto Valverde quitterait son poste d’entraîneur: Ronald Koeman et Allegri sont aussi pressentis.