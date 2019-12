Ballon d’or africain : Mané ou Salah, Jürgen Klopp donne son avis

Send an email

En conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s’est prononcé sur le Ballon d’Or africain dont la cérémonie de la remise de trophée est prévue pour le mardi 7 janvier 2020. Entre Mohamed Salah ou Sadio Mané, le coach allemand n’a pas souhaité opérer un choix, il préfère aller avec prudence. Pour lui, les deux joueurs sont tous méritants.

Ryad Mahrez et les deux attaquants de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah constituent le trio dévoilé par la Confédération Africaine de Football pour la suite de la course au titre du joueur africain de l’année 2019. En prélude à la cérémonie de la remise du trophée qui sera organisée au pays des Pharaons le 7 janvier prochain, l’entraîneur des Reds a donné son avis sur cette distinction à laquelle postulent ses deux attaquants.

Contrairement à sa position sur l’identité du Ballon d’Or mondial où, il avait zappé sur Sadio Mané au profit du néerlandais Virgil Van Djik, le coach de Liverpool a préféré être neutre dans son choix cette fois-ci. Pour Jürgen Klopp, Sadio Mané et Mohamed Salah sont tous deux méritants: « Je n’en ai aucune idée, je les aime tous les deux. Pour moi, ce serait facile, il y aurait deux premières places, c’est aussi facile que ça… Donc pour quelqu’un qui ne croit pas aux prix individuels surtout pour les entraîneurs, j’ai reçu beaucoup de prix cette année. Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu’un le fera et ils mériteraient tous les deux de l’emporter » a-t-il déclaré.