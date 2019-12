Attentat d’Arbinda: le gouvernement burkinabè interpelle les correspondants de Jeune Afrique, France 24 et RFI

Les correspondants de Jeune Afrique, France 24 et RFI ont été reçus ce lundi 30 décembre 2019 par le ministre burkinabè en charge de la communication Rémis Fulgance DANDJINOU et celui de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango. Au cœur des échanges, leurs différents traitements de l’information sur l’attaque meurtrière d’Arbinda.

« L’attaque du 24 décembre, au cours de laquelle 35 civils et 7 militaires ont été tués, dont 31 femmes( le pire bilan qu’ait connu le pays depuis cinq ans) dans la région d’Arbinda, au nord du Burkina Faso a révulsé et indigné plus d’un burkinabè », avait déclaré le ministre en charge de la communication dans une note publiée sur les réseaux sociaux. En effet, la remise en cause des annonces de l’État-major général des armées du Burkina-Faso, le choix de l’angle de traitement par RFI, France 24 et Jeune Afrique qui met l’accent sur les 42 victimes, civils et militaires, en occultant la neutralisation des 80 terroristes n’a pas du tout été apprécié par Rémis Fulgance DANDJINOU qui estime que son pays est dans « une guerre communicationnelle«.

Face aux correspondants de RFI, France 24 et Jeune Afrique ce lundi 30 décembre 2020, le ministre en charge de la communication Rémis Fulgance DANDJINOU et son homologue de la culture des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango disent ne pas comprendre l’utilisation du conditionnel concernant le nombre de terroristes neutralisés et l’affirmation nette sur les victimes civiles. Pourtant, ces deux informations émanent de la même source qui est l’armée, affirment-ils selon Infowakat.

De leur côté, les correspondants des deux médias interpellés, ont dit avoir pris note et ont promis de transmettre les inquiétudes du gouvernement Burkinabè à leur rédaction, tout en espérant que leurs préoccupations exprimées quant à la réactivité du gouvernement seront prises en compte.