Après le discours de Patrice Talon sur l’état de la nation, Djènontin s’adresse aux béninois ce jour

Le secrétaire exécutif national du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) s’adressera ce mardi 31 décembre 2019 aux béninois. Un discours dans lequel il présentera l’état de la nation et fera le point des actions de résistance entamées depuis les élections législatives du dimanche 28 Avril 2019.

L’ancien ministre de la justice, Valentin Djènontin se prononcera ce mardi 31 Décembre 2019 sur l’état de la nation. L’information a été relayée sur sa page Facebook officiel. Au cours de cette intervention, l’ancien parlementaire et ancien secrétaire exécutif national du parti des forces cauris pour un Bénin émergent donnera sa lecture de la situation sociopolitique du Bénin et profitera de la même tribune pour faire le point des luttes menées par les forces de résistance depuis les dernières élections législatives.

L’exilé politique se saisira également de l’opportunité pour lever un coin de voile sur les perspectives en terme de nouvelles actions de résistance pour « la restauration de la démocratie et de l’état de droit au Bénin ». La situation au niveau du parti des FCE ne sera pas occultée au cours de cette intervention. L’ex ministre profitera de l’opportunité pour éclairer l’opinion sur, qui de lui et de Paul Hounpè est le secrétaire exécutif de la famille cauris. Précisons que cette intervention sera retransmise en directe sur sa page Facebook officielle et sur le site d’information en ligne, « lavoixdubenin.info ».