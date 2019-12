Algérie: Abdelamadjid Tebboune nomme Abdelaziz Djerad à la primature

Le président algérien Abdelamadjid Tebboune a nommé Abdelaziz Djerad au poste de premier ministre. Il succède à Sabri Boukadoum, chef du gouvernement par intérim promu à la démission de Noureddine Bedoui, le dernier à occuper ce poste sous Bouteflika.

Investi le 19 décembre dernier, le nouveau dirigeant algérien poursuit la mise en place de son équipe. Et pour y arriver, Abdelmadjid Tebboune a nommé Abdelaziz Djerad au poste de premier ministre. Selon un communiqué de la présidence, ce dernier a été instruit de former un nouveau gouvernement. Docteur en sciences politiques, Abdelaziz Djerad reste optimiste bien que conscient de la réalité sociopolitique du pays. « Nous devons travailler avec toutes les compétences nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de cette étape difficile (…). Nous sommes devant un grand défi pour regagner la confiance, et faire face à des défis économiques et sociaux » a-t-il déclaré à sa sortie d’audience avec le chef de l’Etat.

Universitaire de 65 ans et technocrate convaincu, Abdelaziz Djerad est un fin connaisseur de l’administration algérienne et des rouages politiques du pays. Il avait occupé de hautes fonctions politiques au premier mandat d’Abdelaziz Bouteflika avant d’être mis à la touche. Il devra dans les prochains jours, former un gouvernement capable de sortir dans ses difficultés actuelles.