Affaire 6ix9ine Tekashi – Nine Trey Bloods: le dernier accusé écope de 20 ans de prison

Alors que le procès de 6ix9ine est attendu sous peu, lui qui espère sortir de prison dans les premières semaines de 2020, une nouvelle condamnation vient d’être prononcée. Aaron “Bat” Young, l’un des membres les plus dangereux des Nine Trey Gangsta Bloods est condamné à 20 ans de prison, ce 2 décembre 2019. Aaron “Bat” Young était l’un des 11 accusés arrêtés et inculpés par les Fédéraux pour trafic de drogue et crimes violents avec d’autres membres du gang Nine Trey, dont Tekashi 6ix9ine.

Aaron Young a été condamné, après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de complot de racket. Les juges Fédéraux disent que Young a tenté de tuer un membre du gang Nine Trey nommé “Snow Billy”, en lui tirant dans le cou à bout portant en janvier 2019. Young a également été accusé de distribuer au moins 80 kilos d’héroïne à New York.

WANTED: ATF is seeking info on Aaron Young a/k/a “Bat”, who is wanted for racketeering conspiracy, narcotics trafficking and a firearms offense. He may be in the 5 boroughs of NYC or PA. Report tips anonymously w/ the ReportIt app or call 1-888-ATF-TIPS. pic.twitter.com/EFjSgCU55y

— ATF New York (@ATFNewYork) November 30, 2018