USA: Kim Kardashian, Rihanna,…, se mobilisent pour sauver un noir « innocent » condamné à mort

Aux Etats-Unis, la mobilisation est grande pour sauver Rodney Reed, condamné à mort. La chanteuse Rihanna, la célèbre mannequin Gigi Hadid et d’autres célébrités se sont associées à Kim Kardashian afin de tenter de stopper l’exécution de cet afro-américain de 53 ans, pour un crime qu’il nie avoir commis.

Rodney Reed doit être exécuté le 20 novembre 2019 au Texas. Mais, près de 60.000 Américains, dont des célébrités et anonymes appellent le gouverneur Greg Abbott à le gracier. Les stars comme Kim Kardashian ou Susan Sarandon, Meek Mill, la chanteuse Rihanna, la célèbre mannequin Gigi Hadid et d’autres célébrités se sont associées pour réclamer la clémence pour Rodney Reed.

En effet, Rodney Reed qui doit recevoir une injection létale au Texas le 20 novembre, a été condamné à la peine capitale en 1998, par un jury entièrement blanc pour le viol et le meurtre de Stacey Stites, une femme blanche de 19 ans. Mais en réalité, Rodney Reed a passé les deux dernières décennies dans le couloir de la mort pour un meurtre qu’il dit ne pas avoir commis. Aujourd’hui, un nouveau témoin a déclaré que c’est le fiancé de la victime, un ancien policier, qui a tué la femme, et non Reed. Cette nouvelle information a fait la lumière sur ce que de nombreux défenseurs de la justice pénale disent être le cas d’un autre homme noir pris dans un système qui était empilé contre lui.

Des traces de son sperme ont été retrouvées sur la victime mais il a toujours clamé son innocence, expliquant qu’ils avaient une liaison secrète, nous rapportent les médias américains. Ses défenseurs estiment que des éléments recueillis après le procès accréditent sa version des faits et pointent vers un autre suspect: le fiancé de la victime, Jimmy Fennell un ancien policier qui a depuis purgé dix ans de prison pour un autre viol. « Des preuves qui exonèrent M. Reed et incriminent M. Fennell continuent de s’accumuler », ont écrit ses avocats dans une requête transmise mercredi au bureau des grâces du Texas.

Dans ce document, ils présentent plusieurs témoignages à décharge pour leur client, dont ceux d’une ancienne collègue de la jeune femme qui a confirmé avoir été informée de sa liaison secrète avec M. Reed. Un ancien co-détenu du policier vient de révéler que Jimmy Fennell lui avait avoué avoir tué sa fiancée parce qu’elle «couchait dans son dos avec un Noir», écrivent-ils encore. Un temps soupçonné du crime, Jimmy Fennell a toujours nié avoir joué un rôle dans la mort de sa compagne.

En plus d’anonymes, des stars comme Rihanna ou Kim Kardashian sont montées au créneau afin de tenter de stopper son exécution. L’ex de Chris Brown a partagé une pétition sur Twitter en notant : « Un clic ! Signez cette pétition si vous pensez que le gouvernement ne devrait pas tuer un homme innocent. »

“Quelle folie!! De nouveaux témoins se sont manifestés pour dire que Rodney n’est pas le meurtrier!”, avait tweeté jeudi 31 octobre, la femme de Kanye West, la vedette de téléréalité Kim Kardashian.

How insane!!!! New witness comes forward that Rodeny was NOT the murderer!!!! He is set to be executed Nov 20th. https://t.co/AgGcqVpjV6 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 31, 2019

PLEASE @GovAbbott How can you execute a man when since his trial, substantial evidence that would exonerate Rodney Reed has come forward and even implicates the other person of interest. I URGE YOU TO DO THE RIGHT THING. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 19, 2019

One Click!!! SIGN this petition if you don’t believe the Government should kill an innocent man!!! @GovAbbott https://t.co/L3xrvn7MJO — Rihanna (@rihanna) November 4, 2019

I just signed this petition to tell @GovAbbott to stop the execution of Rodney Reed. You can too! #FreeRodneyReed https://t.co/ELQ3MYq1RG — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 4, 2019

16 days left and he will be executed for a crime he didn’t commit .. get more info here! #freerodneyreed https://t.co/Njm7QsTNtx pic.twitter.com/ifSGk6ssqg — Meek Mill (@MeekMill) November 4, 2019

L’attention nationale accordée au cas de Reed – et l’appel à le réexaminer – s’est accrue au cours des dernières semaines. Mardi matin, une pétition sur Change.org contenait plus de 160 000 signatures demandant que l’exécution soit arrêtée et qu’un nouveau procès soit ordonné avec les nouvelles preuves présentées. Près de 100 partisans de Reed se sont également présentés samedi dernier à Austin, au Texas, pour exhorter le gouverneur Greg Abbott à faire preuve de clémence.