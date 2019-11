Un pilote suspendu à vie après la publication de cette photo prise dans un cockpit

Selon Global Times le commandant de bord de la compagnie chinoise Air Guilin a été suspendu pour avoir invité la passagère d’un vol dans le cockpit. Les autres membres de l’équipage seront interdits de vol pour une durée indéterminée en vue d’une enquête plus approfondie de la part de la compagnie aérienne.

C’est une photo postée dimanche 3 novembre sur le réseau social Weibo qui a mis le feu aux poudres : on y voit la jeune femme assise dans le poste de pilotage, plusieurs gobelets de boisson sur les genoux, faire un V avec ses doigts. Selon un communiqué publié lundi 4 novembre par Air Guilin, l’incident a eu lieu le 4 janvier dernier lors d’un vol qui reliait Guilin à Yangzhou et la photo a bien été prise durant le trajet.

#Chinabuzz A picture of a female passenger who entered the cockpit on a commercial flight and sat on the pilot's seat recently went viral in China.

The captured paper cup reads Air Guilin. In response, the pilot on duty is now grounded for life by the airline. pic.twitter.com/RD45wdGLwT

