The Voice: l’unique condition pour le retour de Garou dans l’émission

Le chanteur Garou pourrait faire son grand retour dans l’émission The Voice mais à une seule condition.

Interrogé sur son possible retour dans l’émission The Voice, l’artiste chanteur Garou a posé une condition et pas des moindres. A en croire l’invité d’Eric Dussart et de Jade dans On refait la télé sur RTL, une seule condition pourrait le faire revenir. Alors que le jury a été intégralement renouvelé pour la saison à venir (Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine), Garou annonce son retour.

Même s’il a plein un alibi pour rester au Québec à cause de ses projets, Garou pense bien se réinscrire comme Florent Pagny “Je ne pensais pas le refaire, là je le refais au Québec cette année, je l’ai pris beaucoup pour un alibi pour devoir rester au Québec parce que j’ai besoin, j’ai plein de projets là-bas, j’ai plein de choses que je veux faire. C’est vrai que j’ai beaucoup la bougeotte, je suis tout le temps en train de bouger donc je me suis dit bon je vais me réinscrire” a-t-il expliqué avant de poser sa condition. “La chose qui me ferait revenir, ça serait clairement qu’on refasse le casting du début, mais j’aurais peur en même temps je me dirais, ça sera pas pareil. Ça a changé, les candidats ne viennent pas dans les mêmes conditions, le public ne découvre pas l’émission comme au début. C’est vrai qu’au début c’était fabuleux…”, va t-il proposer.