Situation politique au Cameroun: déclaration commune de la mission tripartite UA, OIF et du Commonwealth

Composée de Moussa Faki Mahamat, Louise Mushikiwabo et de Patricia Scotland, respectivement président de l’UA, secrétaire général de l’OIF et du Commonwealth, la mission tripartite a rendu public un communiqué final sur la situation politique au Cameroun et la mise en application des résolutions issues du grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre au palais des congrès de Yaoundé. Les représentants des trois institutions n’ont pas omis la question de l’organisation des législatives et municipales du 2020. Voici l’intégralité de la déclaration de la mission tripartite.

DÉCLARATION FINALE COMMUNE DE LA VISITE TRIPARTITE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UA ET DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DU COMMONWEALTH ET DE L’OIF

1- Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, et la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont effectué une visite tripartite à Yaoundé (Cameroun) le 26 au 28 novembre 2019, afin d’échanger des vues avec les acteurs nationaux sur la situation au Cameroun.

2- La mission tripartite est un prolongement des visites que les dirigeants des organisations susmentionnées ont effectuées au Cameroun au cours des derniers mois. Le but de la mission tripartite était d’encourager les efforts nationaux en cours pour la mise en œuvre des conclusions du Grand Dialogue National et de soutenir la pacification de la situation, la consolidation de la paix, la cohésion et l’unité nationales dans ce pays important, membre des trois organisations.

3- La mission tripartite s’est entretenue avec le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, et le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Il a également rencontré les principaux acteurs politiques, chefs religieux, représentants de la jeunesse et autres organisations de la société civile.

4- Le président de la Commission de l’Union Africaine, les secrétaires généraux de l’OIF et du Commonwealth se sont félicités de la convocation du Grand Dialogue National qui a inauguré une nouvelle dynamique et recommandé, entre autres, l’accélération de la décentralisation, le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l’examen des systèmes éducatif et juridique, y compris les mesures prises par le Président Biya pour désamorcer les tensions politiques. Convaincus que le dialogue reste la voie privilégiée à encourager dans le contexte camerounais actuel, ils ont encouragé toutes les parties prenantes à poursuivre sur la voie de la sagesse et de la responsabilité, en particulier en ce qui concerne le gouvernement dans la mise en œuvre des conclusions du Grand Dialogue National.

5- Le président de la Commission de l’UA et les secrétaires généraux ont réaffirmé leur détermination à soutenir les acteurs nationaux dans la recherche des moyens de parvenir au consensus politique national nécessaire et de la création de conditions propices à la tenue d’élections législatives et locales, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, dans la paix, l’unité nationale et conformément à nos valeurs démocratiques communes. Les trois dirigeants ont également demandé instamment que tout soit mis en œuvre pour rétablir la sécurité, la justice et les conditions permettant la reprise d’une vie normale dans les régions touchées par la crise.