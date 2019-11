Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé…ont obtenu la suspension de l’exécution d’un condamné à mort

Soutenu par Kim Kardashian, Gigi Hadid, Rihanna ou Beyoncé, Rodney Reed, condamné à mort pour le viol et le meurtre d’une jeune femme en 1998, a vu son exécution suspendue, vendredi, par la justice américaine.

Kim Kardashian, Gigi Hadid, Rihanna ou Beyoncé avaient appelé à réétudier le cas de cet Américain, condamné pour le viol et le meurtre de Stacey Stites en 1998. La justice américaine a suspendu ce vendredi, à cinq jours de l’échéance, l’exécution d’un condamné à mort qui clame son innocence et a reçu le soutien de stars, d’élus et de millions d’Américains.

Une cour d’appel du Texas a décidé d’accorder un répit à Rodney Reed, Noir américain de 51 ans qui devait recevoir une injection létale mercredi. Juste avant que cette décision ne soit rendue publique, le bureau des grâces du Texas avait déjà recommandé à l’unanimité de reporter son exécution, le temps d’examiner de nouveaux éléments présentés par ses avocats.

«Excellente nouvelle!», a tweeté Martin Luther King II, fils du célèbre défenseur des droits civiques, qui avait joint sa voix à une large campagne de mobilisation en faveur de Rodney Reed.

Today was a big step in the right direction for Rodney Reed's case. The recommendation by the Texas Board of Pardons and Paroles, as well as the decision by the Appeals Court, took a lot of courage. Reed still has a long road ahead, and I plan to stay engaged in the case. — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) November 16, 2019

La vedette de téléréalité Kim Kardashian a exprimé sur Twitter vendredi soir son soulagement.

Today, I had the honor of meeting #RodneyReed in person and the privilege of sitting with him when he got the news that the highest court in Texas had issued a stay of execution and remanded the case back to the trial court for further consideration. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 16, 2019

Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de rencontrer Rodney Reed en personne et le privilège d’être à ses côtés quand il a appris que la plus haute cour du Texas avait décidé de suspendre son exécution et renvoyer son dossier au tribunal pour qu’il soit réexaminé”

Words cannot describe the relief and hope that swept over the room in that moment. That hope had been building over the last few weeks around Rodney’s case. We have seen Democrats and Republicans come together. We have seen grassroots activists and lawmakers link arms. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 16, 2019

“Les mots ne suffisent pas pour décrire le soulagement et l’espoir qui ont envahi la salle à ce moment-là. Cet espoir qui a grandi ces dernières semaines autour du cas de Rodney. On a vu des démocrates et des républicains se réunir. Des militants de terrain et des élus se serrer les coudes.”

Deux pétitions sur internet avaient également recueilli plus de 3,5 millions de signatures. En 1998, Rodney Reed a été condamné à la peine capitale par un jury entièrement blanc pour le viol et le meurtre de Stacey Stites, une femme blanche de 19 ans.