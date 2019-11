Patrice Talon au sujet des assises de la résistance: « je ne vois que Nicéphore Soglo… »

Patrice Talon, sur Rfi et France 24, donne, pour la première fois, ses appréciations des assises des forces de la résistance tenues le même jour que le dialogue politique qu’il a initié.

Le chef de l’Etat béninois, dans un langage assez clair, a apprécié les forces de la résistance. En répondant aux questions des journalistes français, Patrice Talon a balayé du revers de la main, les forces de la résistance et leurs actions sur le terrain. « Ce que vous appelez contre dialogue, je l’ai suivi. Et je n’ai vu personne à part le président Soglo et mon ancien ministre de la défense nationale Azannaï », a répliqué le chef de l’Etat au journaliste qui lui a posé la question.

Patrice Talon a rappelé que dans un pays, on n’est pas obligé de réunir tout le monde autour des questions essentielles. Il suffit, justifie-t-il, d’avoir une large majorité pour opérer des choix visant à restaurer la paix. Ceux qui étaient au dialogue politique du palais des congrès sont, tente-t-il de dire, plus représentatifs que les deux personnalités qu’il a vues au chant d’oiseau. C’est pour dire que l’unanimité est faite autour des questions qui ont induit la révision de la constitution et bien d’autres lois à prendre par le parlement taxé de tous les noms.

Le chef de l’Etat, pour la première fois depuis la naissance des forces de la résistance, a libéré ainsi les raisons pour lesquelles il ne tient pas grand compte des sorties médiatiques des membres de la résistance. C’est aussi un aveux que c’est le parti Fcbe de Boni Yayi qui donnait de l’insomnie au régime. Une fois ce parti reconnu juridiquement, Patrice Talon, est-on tenté de dire, ne se préoccupe point des autres.