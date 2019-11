NRJ Music Awards: M Pokora déclare son amour à Christina Milian et sa fille Violet

M Pokora a reçu ce samedi 09 novembre 2019, le trophée de l’Artiste francophone de l’année aux NRJ Music Awards à Cannes. Lors de la réception du trophée, l’artiste a fait une époustouflante déclaration d’amour à Christina Milian et Violet.

C’est en direct sur TF1 que M Pokora a reçu pour la septième fois de sa carrière le trophée de l’Artiste masculin francophone de l’année, devant Dadju, Maître Gims, Kendji Girac, Slimane et Soprano. Très touché par ce record, M Pokora à remercié son public pour sa fidélité. « Quelle aventure ! C’est assez dingue parce que ça fait déjà 13 ou 14 ans que j’ai remporté mon premier NRJ award. J’ai toujours dit qu’une carrière, c’est une course de fond, pas un sprint. Grâce à vous, je vis une belle course. J’aimerais vous remercier d’être toujours là, après toutes ces années, de me soutenir comme vous le faites, de me porter, de croire en moi, de me faire confiance et de m’accompagner sur chacun de mes projets », a commencé le chanteur de 33 ans.

Et puis, comme le rapporte Closer, il a dédié son trophée à Christina Milian, sa compagne enceinte de son premier enfant, et à sa belle-fille Violet: « Je dédis ce prix à ma compagne qui attend un heureux événement, et à ma belle-fille Violet. Voilà, c’est pour vous. Love you », a t-il affirmé.