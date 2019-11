Nigérian: Olusegun Obasanjo recrute 1000 travailleurs pour sa plantation de mangues

La plantation de mangues de l’ancien président Olusegun Obasanjo, qui s’étend sur 140 hectares, emploiera plus de 1 000 travailleurs à Benue.

L’ancien président Olusegun Obasanjo a déclaré que sa plantation de manguiers à Howe, dans la zone du gouvernement local de Gwer East, dans l’État de Benue, emploiera plus de 1 000 travailleurs sur place, a rapporté le site nigérian expressiveinfo. Selon le média, cette déclaration a été faite par Obasanjo lundi 04 novembre 2019 à Howe lors d’une visite à la ferme pour examiner les progrès réalisés jusqu’à présent.

Selon Olusegun Obasanjo, la plantation produirait et traiterait des produits finis tels que du jus de fruits assortis; et l’huile des graines qui pourraient être utilisées par les sociétés pharmaceutiques, entre autres. «Je suis venu pour quatre choses, d’abord pour voir comment la ferme a démarré; remercier le gouverneur pour ses encouragements; remercier la communauté de nous accepter; et enfin, donner aux travailleurs la voie à suivre. Les travailleurs sont issus de cette communauté. Les mangues commenceront à produire entre trois et quatre ans. Nous avons environ 140 hectares de terres pour le projet » a t-il affirmé. A en croire l’ancien président, des usines de traitement des fruits seraient construites et plus de 1 000 personnes seraient finalement employées.

Aussi a t-il indiqué que les oranges, mangues et autres fruits produits par les agriculteurs de l’État ne seraient pas suffisants pour faire fonctionner les usines, d’où la nécessité de la plantation. Le gouverneur de l’État de Benue, Samuel Ortom, qui faisait partie de la délégation de l’ancien président Obasanjo, a annoncé que le gouvernement de l’État était prêt à faciliter la création d’un environnement propice à l’investissement pour les investisseurs. Pour lui, l’agriculture restait la seule mine d’or permanente du pays et était bien plus que du pétrole. C’est pourquoi, il rassure que son administration soutiendrait le secteur privé, favoriserait le développement et créerait des emplois pour le peuple Benue.