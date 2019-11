Meghan Markle et le prince Harry: leur décision inacceptable qui répugne la reine Élisabeth II

Les Sussex, Meghan Markle et le prince Harry ont déçu la reine Élisabeth II à travers leur déclaration que ne compte pas tolérer la reine d’Angleterre.

le documentaire « An African Journey » de Meghan Markle et du prince Harry suscite de vives polémique. Il est reproché aux Sussex d’avoir brisé le protocole Royal en criant leur ras le bol. Depuis lors, Meghan et Harry sont dans le viseur de la reine Elizabeth II. En effet, en plus de vouloir attaquer en justice plusieurs tabloïds britanniques, le couple veut quitter l’Angleterre pour aller passer 6 semaines aux USA, à Los Angeles. Une décision qui selon Mce choque la reine Elizabeth d’après les confidences d’un expert de la couronne.

«Il faut se sentir heureux. Je crois que j’ai vraiment essayé d’adopter cette sensibilité britannique, toute flegmatique. J’ai essayé. J’ai vraiment essayé. Mais ce que cela provoque à l’intérieur est véritablement nocif. On existe. On ne vit pas ! Survivre ne suffit pas… Il faut s’épanouir. » a confié Meghan dans le documentaire polémique. Des propos qui répugnent la reine à en croire Richard Palmer, un expert Royal. «La Reine est inquiète pour la sante mentale du Duc et de la Duchesse de Sussex mais elle a été déçue par leur attitude. D’autres membres de la famille royale sont d’accord. Même leurs employés ont honte en ce moment. William et Charles ont décidé de prendre leurs distances par rapport à eux» a t-elle dévoilé.