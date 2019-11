Méga Quiz SMS de Moov Bénin: l’identité du grand gagnant de la Rav 4 connue

Le grand gagnant du jeu concours Méga quiz SMS de Moov Bénin a été tiré au sort vendredi 15 novembre 2019 à la direction Générale de Moov Bénin. Il s’appelle monsieur Benjamin Guèdègbé et recevra la RAV4 – 2019 dans quelques jours.

En collaboration avec la loterie nationale du Bénin, le réseau de téléphonie mobile Moov Bénin a lancé le jeudi 12 septembre 2019 lors d’une conférence de presse, un jeu intitulé « Mega quiz SMS ». Deux mois après, les gagnants ont été tirés au sort vendredi dernier entre tous ceux qui ont participé aux jeux, ceux qui ont plus de points, et ceux qui ont envoyé plus de SMS. Le tirage au sort a été fait sous la supervision de Me Yvonne Dossou-Dagbenonbakin, Huissier de justice en présence de la représentante de la LNB, des abonnés invités pour la circonstance et des responsables de Moov Bénin.

M. Benjamin Guedègbé gagne la RAV4 – 2019

Au vu et au su de tous, une moto Yamaha YCZ, accompagnée de son casque et une garantie d’un an, une Smart TV écran plat 55 pouces avec un kit Canal Plus et la YAMAHA Y royale avec un an d’entretien à la CFAO sont respectivement gagnés pour le compte du jeu « Méga quiz SMS » par monsieur Philippe Raoul Zounon, Edmond Loko et Roger Loko. Après ce tirage des lots mensuels, le compteur s’est arrêté sur le numéro de monsieur Benjamin Guèdègbé qui repart avec le gros lot, la RAV4 – 2019. Joint au téléphone après le tirage au sort, les gagants ont exprimé leur immense joie et remercie Moov Bénin pour cette initiative transparente. Une cérémonie de remise officielle des lots sera organisée par la direction générale de Moov Bénin.

Une collaboration entre Moov Bénin et la LNB

Aïssatou Diallo, Directeur Marketing et communication de Moov Bénin a profité de l’occasion pour remercier tous les abonnés Moov, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont voulu participer et qui n’ont pas pu. Elle espère qu’ils seront de la partie les fois à venir. « Ils ont vu que c’était totalement transparent. On a fait le tirage devant l’assistance, sous le contrôle de notre huissier de justice qui a validé les numéros qui ont été tirés » va t-elle rassurer. A sa suite, Reine Amehounke Ahouandjinou, chef cellule juridique et contentieux de la loterie Nationale du Bénin a félicité les heureux gagnants et invité les structures désireuses d’organiser des jeux et ou tombolas promotionnelles à emboîter le pas à Etisalat Bénin en s’approchant de la direction de la loterie nationale du Bénin pour avoir les informations adéquates.

Le principe du jeu…

José Valéry Agbidinoukoun, responsable CVM et fidélisation de Moov Bénin est revenu sur les principes du jeu. A l’en croire, c’est un jeu SMS destiné aux abonnés Moov et dont l’objectif est d’envoyer Moov au 7002. L’abonné qui envoie le premier SMS reçoit 20 points pour sa bienvenue à ce jeu. Une bonne réponse lui donne 10 points et pour les mauvaises réponses, il gagne 5 points. Chaque SMS coûte 90 f CFA et et outre les lots mensuels, des gagnants (lots instantanés) partent avec des lots Moov Money de 1 000 francs à 50 000f. Les questions sont basées sur l’actualité nationale et internationale et l’objectif principal est de pouvoir accumuler assez de points afin de pouvoir remporter les différents lots.

Toujours selon ce dernier, 12 septembre 2019 au 10 novembre 2019 , tout ceux qui ont participé au jeu , ceux qui ont plus de points et ceux qui ont envoyé plus de SMS se résument à près de 100.000 personnes. « Nous avons déjà eu en ce qui concerne les gains instantanés, (il n’était pas seulement questions des lots mensuels ou de la RAV4) des joueurs qui partaient avec des lots instantanés Moov money et là, nous avons eu déjà plus de 1070 participants qui sont partis avec plus de deux millions cent soixante mille francs » a t-il expliqué.