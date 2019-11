Maria Mobil: la date de son mariage avec Jonathan Morison dévoilée

Jonathan Morison et la star togolaise Maria Mobil ont finalement dévoilé la date de leur mariage.

Jonathan Morrison compte bien épouser Maria Mobil. Le couple s’aime et va bientôt convoler en justes noces selon Hits2Babi.com. «Je suis footballeur et un homme d’affaires. Je ne suis pas riche. Mais je me suffit. Maria Mobil est très gentille et me l’a démontré à plusieurs reprises qu’elle m’aimait réellement et moi je l’adore» a confié le jeune footballeur, cité par la même source. A l’en croire, en ce qui concerne sa carrière, il a une grosse blessure, qui l’a éloigné des terrains mais maintenant il se sent bien et pourra relancer sa carrière.

« Je vais me relancer bientôt dans le championnat ivoirien tout est déjà bien parti, vous serez informé au moment opportun. Décembre 2019-Décembre 2020, je ferai la dot et la demande en mariage de ma chérie Maria Mobil . Et je ferai peut-être mon mariage au Palais de la Culture» va-t-il préciser.