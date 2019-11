La Tunisie apporte son soutien à la Palestine et appelle Israël à dégager

La Tunisie a appelé mercredi les personnes ayant une conscience claire dans le monde et tous les acteurs épris de paix à “prendre des mesures sérieuses” pour la défense de la juste cause palestinienne, a rapporté le Middle East Monitor.

Le message de soutien au peuple palestinien a été publié sur le site officiel du ministère tunisien des affaires étrangères. Cette démarche de la Tunisie intervient en prélude à la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui est prévue pour le 29 novembre. Dans son message, Tunis appelait “toutes les consciences éclairées du monde entier et tous les acteurs épris de paix à agir avec sérieux pour défendre la juste cause palestinienne”, rappelant au acteurs du monde leurs responsabilités «humanitaires, morales, politiques et juridiques pour contribuer à l’instauration d’une paix véritable, juste et globale, susceptible de mettre un terme aux pratiques des autorités d’occupation ainsi qu’aux violations racistes et inhumaines perpétrées contre les Palestiniens sans défense ».

Selon le MEMO, à travers ce message, la Tunisie indique qu’elle continuera à soutenir la cause palestinienne dans tous les événements internationaux et régionaux et à appuyer tous les efforts internationaux visant à instaurer une paix juste, qui rétablisse les droits de ceux qui y ont droit. Parlant des actions d’Israël en Palestine, Tunis appelle «toutes les puissances régionales et internationales à assumer pleinement leurs responsabilités en demandant à l’autorité de l’occupation d’adhérer à la légitimité internationale et de cesser de construire des colonies de peuplement».

Le mépris flagrant des forces d’occupation

La Tunisie exprime sa consternation face au «mépris flagrant des forces d’occupation à l’égard des souffrances infligées aux Palestiniens, en plus des tentatives en cours pour paralyser et imposer un siège sur l’économie palestinienne et mettre en péril la paix et la sécurité internationales (…)». Invitant les donateurs à continuer d’appuyer les efforts de l’Autorité palestinienne sur les plans économique et financier, Tunis souligne la nécessité d’accélérer les efforts visant à injecter plus de fonds dans l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) afin de surmonter les graves déficits budgétaires, indique MEMO.

Une journée pour se rappeler

Chaque année depuis 1977, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée comme le stipule une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette date a été choisie car le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 181 (II), connue sous le nom de Plan de partage des Nations Unies pour la Palestine, prévoyant la création d’un État juif et d’un État arabe en Palestine, tout en considérant Jérusalem comme entité distincte soumise à une législation internationale spéciale.

Cette Journée est une occasion internationale pour rappeler au monde la tragédie palestinienne et les injustices endurées par les eux, à la suite de la décision de diviser la terre, transformant ainsi le peuple palestinien en groupes de personnes déplacées.