Justin Timberlake aperçu sans alliance et main dans la main avec une autre femme (Vidéo)

En plein tournage pour son nouveau film “Palmer”, Justin Timberlake marié depuis de longues années à Jessica Biel, a été aperçu en train de poser la main sur le genou d’une autre femme à la terrasse d’un bar, à la Nouvelle-Orléans. Des images qui, rapidement, ont fait le tour des réseaux sociaux laissent place au doute…

Filmés à leur insu, Justin Timberlake et une autre femme ( Alisha Wainwright ) ont été aperçus sur la terrasse d’un café se tenant les mains. Ces images de l’acteur et chanteur de 38 ans en train de partager un moment intime avec une collègue ont rapidement tourné en boucle sur le Net. Une main sur sa cuisse, l’autre tenant une bière : c’est comme cela qu’Alisha Wainwright a été photographiée, au plus proche de Justin Timberlake. Sa femme Jessica Biel n’a pas réagi pour l’instant..

These pics while filming the video is nothing there please stop these messes pic.twitter.com/ibSZzPvc4N — Timberbiel ♥ (@JT4Jess) November 24, 2019

Samedi 23 novembre, The Sun qui était présent ce jour-là publiait ces dramatiques photos. “Ils souriaient et riaient […] A un moment donné, il a attrapé sa main et l’a posée sur son genou. Elle s’est alors mise à doucement caresser sa jambe. Puis il lui a serré la main et jouait avec”. De plus, un détail n’a pas échappé aux fans. Justin Timberlake ne porte plus son alliance alors qu’il est marié avec Jessica Biel depuis 2012 et qu’ils sont les parents d’un petit garçon âgé de 4 ans. D’autres affirment que l’interprète de “Cry me a river” a dû retirer son alliance pour les besoins de son nouveau film.

Est-ce la fin d’un des couples les plus célèbres d’Hollywood ?