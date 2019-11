Johnny Hallyday: ce qu’il voulait comme funérailles n’a pas été réalisé

Johnny Hallyday avait déjà imaginé ses propres funérailles et ce n’était pas à Saint-Barthélemy.

Eddy Mitchell et Jacques Dutronc qui constituaient les Vieilles Canailles avec Johnny Hallyday ont sorti un album live pour rendre hommage à leur ami, Johnny Hallyday. Alors qu’il faisait la promotion de l’oeuvre, l’interprète des Cactus a révélé l’une des dernières volontés du rocker. A l’en croire, ce que Johnny Hallyday voulait comme funérailles n’a pas été réalisé, car, le taulier n’avait pas évoqué Saint-Barthélemy. «Peut-être qu’il m’attend… Il m’avait dit un jour qu’il voulait qu’on soit enterré ensemble : On va être à côté de Carlos et on va bien se marrer» a t-il confié à Le Parisien. Mais cette volonté de Johnny ne s’est jamais réalisée.

Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017, à 74 ans. « Mon homme n’est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ses yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes» informait Laeticia dans un communiqué. Quatre jours plus tard, un hommage populaire avait été rendu au taulier à l’église de La Madeleine, à Paris. «Je l’ai ramené dans notre paradis, je ne l’ai pas trahi » répondait Laeticia , 44 ans, à ses détracteurs qui lui reproche d’avoir enterré leur idole à des milliers de kilomètres.

Contrairement à Laeticia Hallyday qui multiplie les allers-retours entre les Etats-Unis et les Antilles, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, ne se sont jamais rendus sur sa tombe au cimetière marin de Lorient. « J’ai horreur de St-Barth donc pas question que j’aille là-bas. Johnny est un rocker, il n’est pas à St-Barth et puis de toute manière une tombe, c’est une tombe. Je n’ai pas besoin de me recueillir sur une tombe. J’ai horreur de ça ! », avait confié son fidèle acolyte, Eddy Mitchell. «Si je ne suis pas allé aux obsèques de Johnny, c’est surtout parce que c’était trop loin d’ici », se dédouane Jacques Dutronc.