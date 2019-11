Israël doit être traduit devant la justice « en tant que criminels de guerre », Iran

L’assassinat par Israël du patron des brigades Al-Quds de la Palestine, Baha Abu al-Ata, a ouvert la voie à plusieurs réactions dans le monde arabe. Plusieurs pays dont l’Iran et le Yémen, ont condamné un meurtre ciblé et lâche.

Baha Abu al-Ata, 42 ans, est le commandant des brigades Al-Quds, le mouvement de résistance palestinien de la branche armée du Jihad islamique. Il a été abattu lors d’une frappe contre un bâtiment où il se trouvait avec son épouse mardi. Un décès que les forces israéliennes ont confirmé affirmant que la frappe aérienne avait eu lieu contre la zone de Shejaiya à Gaza et qu’elle avait été ordonnée par le premier ministre israélien. Le monde n’a pas tardé à réagir à ce nouveau développement, rapporte Press TV.

Iran

L’Iran a fermement condamné mardi l’assassinat d’Ata par Israël, appelant à une action en justice contre les «criminels de guerre» israéliens responsables d’un tel acte de terreur. Le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que « les occupants de la Palestine doivent être poursuivis en justice et punis par des tribunaux internationaux en tant que criminels de guerre » pour l’assassinat.

Le responsable iranien a dénoncé le silence et l’inaction des organisations et des cercles internationaux face aux actes d’agression et de terrorisme du régime israélien. « Malheureusement, grâce au soutien apporté à ce régime sanguinaire et infanticidal, les crimes et les assassinats contre le peuple palestinien et ses combattants se sont poursuivis à l’intérieur et à l’extérieur des territoires occupés. »

L’Autorité palestinienne

L’Autorité palestinienne basée à Ramallah a condamné l’assassinat d’Ata comme un « crime hideux » dans un communiqué publié par l’agence de presse palestinienne WAFA. L’Autorité « a appelé la communauté internationale à assurer la protection du peuple palestinien partout dans le monde ».

Yémen

Pendant ce temps, le bureau politique du mouvement de défense populaire yéménite Ansarullah, qui a invariablement exprimé son soutien à la cause palestinienne, a qualifié l’assassinat de « traître et de lâche » et a salué Al-Ata comme un « commandant héroïque », a rapporté la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah, citée par Press TV.

Israël, des députés arabes

Même des membres arabes de la Knesset (le Parlement israélien) ont reproché à Netanyahu d’avoir donné le feu vert à l’opération, affirmant qu’il avait déclenché une nouvelle escalade à Gaza pour assurer «sa survie politique».

« L’homme qui a perdu des élections consécutives laissera le sol incendié dans une tentative désespérée de rester à son poste », a déclaré sur Twitter Ayman Odeh, l’un des législateurs. « Pendant une décennie, il (Netanyahu) a travaillé chaque matin pour prolonger l’occupation et compromettre les perspectives de paix et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui aussi », a-t-il ajouté.