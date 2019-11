Israël: après Benyamin Netanyahou, Benny Gantz échoue à former un gouvernement

Le chef de file de l’opposition israélienne le général Benny Gantz a officiellement informé le président Reuven Rivlin de son incapacité à former un nouveau gouvernement. Il l’a fait savoir à travers un communiqué de son parti.

L’opposant et dirigeant du parti centriste Bleu et Blanc, Benny Gantz a officiellement adressé un courrier mercredi au chef de l’Etat Reuven Rivlin pour lui annoncer qu’il était dans l’incapacité de former la nouvelle équipe gouvernementale faute de majorité. « Le chef du parti Bleu et Blanc Benny Gantz a parlé avec le président Reuven Rivlin pour lui dire qu’il était incapable de former un gouvernement », indique un communiqué de sa formation. L’opposant du premier ministre Benyamin Netanyahou avait été mandaté après l’échec de ce dernier à former un gouvernement à l’issue des législatives.

L’échec du parti Likoud et celui du parti centriste Bleu et Blanc ouvre inévitablement la voie à de nouvelles élections législatives dans le but de permettre à une formation de dégager une majorité permettant de diriger le pays. Ce sera la troisième élection depuis avril 2019. Le leader Bleu et Blanc refuse catégoriquement d’appartenir à un gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou. Il justifie sa décision par des soupçons de corruption qui pèsent sur le l’actuel premier ministre.