Eminem insulte Rihanna avec des paroles très dures dans une chanson laissée dans les tiroirs

Un extrait de ce qui semble être un vieux morceau d’Eminem, gardé dans les tiroirs, vient de créer une polémique sur la toile. Dans ce titre inédit qui n’a jamais été publié, le rappeur de Détroit y affirme notamment qu’il aurait lui aussi frappé Rihanna…, quelques temps seulement après que Chris Brown a passé Rihanna à tabac.

«Of course I side with Chris Brown/I’d beat a b**ch down too if she gave my d*** an itch now» («Bien sûr que je me range du côté de Chris Brown/J’aurais aussi frappé cette p*** si elle m’avait laissé une trace sur la b***»). Un internaute a en effet publié sur le célèbre forum Reddit l’extrait du morceau du Slim Shady, intitulé (SNIPPET) Eminem – Things Get Worse (Rihanna Diss). Mais la violence contre Rihanna à laquelle il est fait allusion dans l’extrait n’est pas hypothétique. En 2009, Brown a été accusé de voies de fait criminelles alors que les photos du visage gonflé et meurtri de Rihanna ont été retrouvées sur les réseaux sociaux.

Eminem unreleased verse where he says he sided with Chris brown and would beat a bitch ( Rihanna ) too if she gave him an itch 😦 and he still went on to collab with Rihanna after pic.twitter.com/angoJdMLpo — Toujay (@Toujay1) November 4, 2019

Des paroles très dures qui font écho aux violences conjugales que Rihanna a subi de la part de son ancien petit-ami de l’époque après une soirée en 2009. Beaucoup de fans de la chanteuse ont été déçus par ces paroles de Eminem. Toutefois, selon des investigations, Badgalriri serait au courant et aurait même pardonné à son ami.