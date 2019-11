Éliminatoire CAN 2021 – Match Nigeria vs Bénin: ces joueurs qui font peur

Le Bénin affronte le Nigeria ce mercredi 13 novembre 2019 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Si pour les Écureuils du Bénin, le onze national est un gros morceau, l’équipe du Nigéria, récente troisième de la dernière CAN, possède un effectif qui pourrait fait trembler n’importe quelle Equipe de football.

Dans leur équipe, les supers aigles du Nigeria possèdent une force offensive monstrueuse. Ils sont , dira Bénin football, la meilleure sur le continent actuellement. « Entre Ahmed Musa, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Emmanuel Dennis (double buteur face au Real Madrid en Ligue des champions), Alex Iwobi et Victor Osimhen, il a de quoi donner de l’insomnie à Michel Dussuyer, Cédric Hountondji, Nabil Yarou et co » explique le média. A l’en croire, Victor Osimhen s’annonce comme la principale menace côté Nigérian. En cause, le joueur de Lille est doté d’une pointe de vitesse exceptionnelle et a réalisé une saison époustouflante. De leur côté, les joueurs tels que Kalu, Paul Onuachu et les milieux de terrain N’didi (qui réalise aussi une très bonne saison), Ramon Azeez (buteur contre le Barça en Liga) et Aribo ne sont pas à négliger.

Même si les Écureuils sont cette fois-ci, privés de Verdon, Adénon, Allagbé, Soukou, ils sont tout de même capables de faire une très belle prestation sur la pelouse verte. D’abord, le capitaine Stéphane Sessegnon porte flambeau des Écureuils du Bénin , qu’on le veuille ou non, est le Meilleur buteur de la sélection. Comme lui, Mickael Poté sera surveillé comme du lait sur le feu par les adversaires. Mais, au vue de leur prestation de la CAN 2019, ce duo est capable de donner des sueurs froides à la défense nigériane. Aussi, Steve Mounié, Jodel Dossou pourront aussi être un atout grâce à leur vitesse et à leur percussion. Il n’est plus à démontrer que le public béninois compte sur le milieux de terrain Sessi d’Almeida « pour enrayer les offensives adverses ».