Donald Trump déménage de sa résidence permanente et s’installe en Floride

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il déménagera de sa résidence permanente de New York pour Palm Beach, en Floride, a rapporté The Star.

« Ma famille et moi allons faire de Palm Beach, en Floride, notre résidence permanente », a déclaré Trump sur Twitter. Trump est propriétaire du domaine Mar-a-Lago à Palm Beach depuis 1985 et y a passé plus de temps sous sa présidence que dans son appartement sur le toit de la Fifth Avenue à New York. « Malgré le fait que je paie des millions de dollars en taxes de ville, d’état et locales chaque année, j’ai été très mal traité par les dirigeants politiques de la ville et de l’état », a-t-il déclaré à propos de New York.

New Yorker de longue date, Trump a été élevé dans le quartier de Queens, dans la ville, puis à Manhattan. Trump Tower lui sert de résidence et de siège social pour la Trump Organization, sa société immobilière. « En tant que président, je serai toujours là pour aider New York et les gens formidables de New York. Cela aura toujours une place spéciale dans mon cœur! » a dit Trump.

« Bon débarras »

Trump, un républicain, s’est querellé avec le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, et le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, tous deux démocrates. « Bon débarras. Ce n’est pas comme si @realDonaldTrump payait des impôts ici. Il est à vous, en Floride », a déclaré Cuomo dans un tweet. De Blasio a déclaré sur Twitter: « Ne laissez pas la porte vous frapper en sortant ou peu importe. »

Trump a demandé à changer de résidence principale à la fin du mois de septembre auprès de la Cour de circuit du comté de Palm Beach, a rapporté le New York Times. Trump est candidat à la réélection en novembre 2020 et, s’il gagne, il s’installera à la Maison-Blanche jusqu’en janvier 2025.