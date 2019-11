DJ Arafat: une délégation de la Yorogang chez sa veuve Carmen Sama

Trois mois après le décès de DJ Arafat, une délégation de son label la « Yorogang » s’est rendue chez sa veuve Carmen Sama.

Plusieurs membres de la Yorogang étaient en fin de semaine écoulée chez Carmen Sama, veuve de DJ Arfat. L’objectif de cette visite était de s’enquérir des nouvelles de la femme du boss de la Yorogang, DJ Arafat, encore appelé le Daishikan. « Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j’épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ? », s’interrogeait Carmen sur instagram le 12 septembre 2019, soit un mois après le décès de l’homme qui lui a donné une petite fille, Rafna.

Mais elle pourrait désormais compter sur les amis de Didier qui viennent de lui témoigner leur soutien indéfectible . »Ça prouve que même si Arafat n’est plus de ce monde, sa famille peut compter sur vous. Merci à toute la Yorogang. Vous avez le soutien de toute la chine », a commenté un fan de Dj Arafat. La preuve que cette visite a été appréciée par les chinois, (les milliers de fans de DJ Arafat).