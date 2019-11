Côte d’Ivoire : voici pourquoi Guillaume Soro a lâché Alassane Ouattara

Complètement en déphasage avec Alassane Ouattara sur le plan politique depuis son éviction de la tête de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro revient sur ce qui l’a réellement poussé à divorcer de son ancien allié.

En Italie samedi, l’ancien président du parlement ivoirien s’est adressé à certains de ces partisans présents à Milan. Il a expliqué les raisons qui lui ont fait quitter son allié Alassane Ouattara. « Donc nous, on n’a qu’à suivre Alassane? On voit qu’il s’en va dans le mur, on va le suivre et après la population va venir se soulever pour venir nous frapper nous tous. Moi, je ne peux pas me laisser frapper bêtement comme ça. Donc je me suis retourné», a expliqué Soro à ses partisans.

L’ancien premier ministre a décidé de voler de ses propres ailes en politique et même d’aller à la conquête du fauteuil présidentiel. « J’ai décidé d’être candidat à la présidentielle de 2020 et je suis déterminé. Je suis candidat parce que je ne suis pas satisfait pour le niveau de démocratie qui est en péril en Côte d’Ivoire « , a souligné le député de Ferké et a annoncé son retour prochain. « Je suis en train de m’organiser pour rentrer au pays pour faire ma campagne. Je viendrai lorsque je serai prêt (…) Je suis maître de mon agenda », a assuré Soro.