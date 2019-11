Clara Morgane fait une surprenante déclaration à son mari Jérémy Olivier

La chanteuse et animatrice de télévision Clara Morgane a fait une déclaration à son mari Jérémy Olivier. C’était sur le plateau de l’émission « Je t’aime, etc… » sur France 2.

La très discrète Clara Morgane a évoqué sa relation amoureuse sur le plateau de l’émission « Je t’aime, etc… ». Mère et épouse, malgré ses activités très prenantes, la danseuse pense avoir trouvé un partenaire exceptionnel qui la rend épanouie et heureuse. «Ecoutez, je ne vais pas vous mentir. J’ai rencontré l’homme idéal. Moi je ne pensais jamais me marier, je ne pensais pas du tout que c’était fait pour moi. C’est-à-dire qu’il est venu contrarier toutes mes croyances ancrées pures et dures» a t-elle confié sur France 2. La jeune femme a évoqué leur collaboration au sujet du cabaret qu’ils ont monté ensemble et ce qu’ils attendent l’un de l’autre: « Je suis une fille qui adore la liberté, je voulais être libre de mes choix, absolument indépendante. Et il est arrivé dans ma vie et son message a été. « Moi, ce que je veux, c’est que tu sois toi-même. Que tu sois une artiste sur scène ! » Et en plus, c’est un musicien, c’est un artiste. Il m’a offert ce cadeau fantastique. »

Clara Morgane et Jérémy Olivier ont officialisé leur union en 2009 sur MFM dans l’émission Le Réveil Malin. 4 ans plus tard, précisément le week-end du 5 et 6 décembre 2015, Clara a accouché de sa fille. «En plus, c’est vrai que je m’absente un peu plus que lui. Comme physiquement je dois me déplacer plus que lui, c’est un papa à la hauteur» dit t-elle.