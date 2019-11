Céline Dion remarquable à New York avec un sac à mains hors de prix

Toujours à la pointe de la mode, Céline Dion vient une fois encore de se faire remarquer. Cette fois c’est dans les rues de New York et plus précisément le 12 novembre dernier avec une tenue fleurie de créateur et un sac à mains dont le prix est hyperbolique.

La star québécoise était aux Etats-Unis et plus précisément à New York où elle s’est fait prise en photo. Céline Dion s’est fait remarquée par son style vestimentaire hors prix, le 12 novembre 2019. Selon le site Closer Mag, c’est à sa descente de voiture qu’elle a été photographiée avec une tenue fleurie noire à motifs jaunes et verts. Le manteau à motifs dont elle a fait le port était signé de la marque Marc Jacobs et est vendu à 9.000 dollars avec des escarpins de la maison Jimmy Choo.

Pour se rendre plus élégante, l’autre accessoire qu’elle avait sur elle, était un sac à main du créateur Stalvey, du modèle Top Handle 2.0 White Alligator Mini et dont le prix vertigineux s’élève à 12.800 dollars.