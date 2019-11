Bénin- Tôfa 2020 : “les boconons” s’activent, les prédictions engageront-elles le pays?

C’est devenu une tradition au Bénin depuis quelques années. À la veille d’une nouvelle année, les « boconon » et autres prêtres du fâ se réunissent pour consulter « cette science » (consultation divinatoire) afin d’interroger l’avenir du pays, ce qui pourrait survenir dans le pays en bien ou mal. Si dans leur rang on s’active pour faire de ces consultations un événement, au sein de l’opinion, on doute sur la sincérité des révélations qui en sortiront.

La traditionnelle consultation annuelle du Fâ connue sous le nom: “Tôfa” aura bel et bien lieu encore cette année comme les années précédentes. C’est la première quinzaine du mois de Décembre 2019 qui est annoncée par les organisateurs pour lire l’avenir du Bénin durant l’année 2020. Dans les couvents, Boconon, prêtres du fâ et autres dignitaires du culte vodoun de l’association des “Fagbassa”, de Bénin tôfa , des « bokonon » du Bénin, et l’association Tofa, en collaboration avec l’Authentique et Universel Ordre de la Reine Mère se préparent pour la réussite de l’événement. Cette consultation permettra d’avoir des révélations sur les événements qui marqueront le Bénin sur le plan politique, social, spirituel, économique au cours de l’année 2020. Mais déjà au sein de l’opinion nationale, on est de plus en plus réservé sur les révélations qui sortiront de cette consultation. Les raisons ?

Le Tôfa de l’année dernière a engendré “surprise” et “polémique”

Contrairement aux années antérieures, le Tôfa 2019 a surpris. Le 1er décembre dernier, les « boconon » et les prêtres du fâ de l’association Bénin Tofâ présidée par le prêtre David Koffi Aza ont fait la consultation annuelle pour prédire le signe qui gouvernera l’année 2019. En effet, la 12 ème édition du Tofâ organisée par ce collectif des prêtres du Fâ le samedi 1er décembre 2018 a révélé les signes comme Tâ, Aclan Woli-wokou, Losso-troukpin, Lêtê-troupkin . De façon générale, il ressort des interprétations de ces signes que l’année 2019 sera meilleure par rapport à 2018. Le Fâ annonce en réalité une année de prospérité et de bonheur pour le peuple béninois qui semble avoir perdu l’espoir. Selon David Koffi Aza, l’année 2019 va conjuguer au passé les peines endurées jusque-là.

Malheureusement, ce nuage de bonheur annoncé par les prêtres du fâ a été quelque peu perturbé par des contradictions internes. Des voix se sont levées en leur sein pour remettre en cause l’interprétation faites et même la période choisie pour la consultation. Des indiscrétions ont fait état de ce que les révélations du tôfa 2019 sont teintées de couleur politique. Autrement dit, l’interprétation a été influencée par des mains politiques. On en était là, quand un dignitaire du culte vodoun a remis en cause l’interprétation qui est faite des “doü” issues de la consultation. En effet, dans une déclaration publique, dah Sogbé s’est attaqué à l’interprétation du tôfa 2019; Il a surtout attaqué la date choisie pour la consultation. “Il nous reste 30 jours dans l’année 2018 et déjà on nous donne les révélations de Toffa 2019. C’est pas normal. On peut le faire à la veille ou le début de l’année 2019 afin d’avoir des résultats très probants sur la prédiction” a-t-il martelé. dans son raisonnement, il semble remettre en cause la fiabilité des révélations issues de la consultation. ” Qu’est ce qui prouve que le signe Toffa du samedi 1er décembre 2018 ne va pas changer le 31 décembre 2018 à 24 h 00? Rentrons carrément dans l’année 2019 avant de faire sortir le signe de fâ qui la gouverne ” avait-il indiqué.

La posture politique de David Koffi Aza fait planer le doute sur la consultation à venir

Les contradictions internes au sein du collectif des prêtres du fâ ne sont pas les seuls motifs du doute qui planent sur les révélations qui sortiront de la consultation pour le tôfa 2020. Le chef de fil de cette consultation, le professeur David Aza a affiché depuis un moment une tendance politique. Il s’est même affiché à maintes reprises avec des acteurs politiques pour ne pas dire avoir participé à des activités politiques avec des partis politiques proches du pouvoir.

Cet activisme politique qui transparaît désormais dans l’opinion du prêtre du fâ est un facteur supplémentaire qui exacerbe le doute au sein de l’opinion sur ce qui sortirait de la consultation prévue pour la première quinzaine du mois de Décembre prochain. Mieux, les espoirs annoncés par le tôfa 2019 ne se sont pas réalisés, le quotidien des béninois n’a pas changé. le Bien-être annoncé n’a pas été au rendez-vous. Pire, le pays s’est empêtré dans une crise politique qui s’est soldé par des violences qui ont occasionné des pertes en vies humaines. Face à tout ceci, on s’interroge sur la fiabilité et la sincérité des révélations qui seront faites d’ici quelques jours.