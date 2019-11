Bénin: Louis Vlavonou pleure Ismaël Tidjani-Serpos

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pleure la disparition d’un vétéran du parlement, Ismaël Tidjani-Serpos.

Ancien député et président de groupe parlementaire, Ismaël Tidjani-Serpos a contribué à l’encrage de certaines pratiques parlementaires. Louis Vlavonou s’en souvient et pleure cette mort qui survient juste deux jours après celle d’un autre député, Albert Tévoédjrè. « Au Parlement du Bénin tout comme au Parlement panafricain, il fût un député brillant dont la prestance et le parcours accrochent. Un homme politique redoutable qui savait toujours faire preuve d’empathie et de chaleur humaine.. », a-t-il écrit.

Il s’incline devant la mémoire de l’illustre disparu en son nom et au nom du parlement qu’il dirige. Ismaël Tidjani-Serpos est décédé ce vendredi dans un hôpital au Maroc.