Bénin : l’hommage de Marie-Cécile Zinsou à Emile Ologoudou

«J’arrive en vacances en 1960. Mon père qui était dans l’administration française, a été nommé premier sous-préfet de la ville de Ouidah. Alors il me dit : «Mais voilà Emile c’est bien gentil, toi qui m’as toujours engueulé, l’Indépendance et tout, c’est toi qui écriras le mot que je dirai pour faire descendre le drapeau français, et monter le drapeau béninois, dahoméen.»

Alors j’ai pris ma plus belle plume, sachant déjà écrire pour les journaux estudiantins et autres, puis je le lui ai pondu. Et il a dit : «Ah ! Ça c’est lisible ce que tu m’as dit là. Très bien.» J’ai donc ainsi eu l’honneur d’écrire le premier discours du premier sous-préfet africain de la ville de Ouidah, ville historique comme chacun sait. Mon père a donc lu ça et il a dit : «Prenez garde ! L’Indépendance elle est belle, elle est bonne, mais que ça ne se paye par la famine. Vous devez comprendre que vous allez devoir travailler encore trois fois plus dur que sous la colonisation. »