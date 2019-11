Bénin -La résidence « Les filaos »: la réponse de la famille Kérékou au ministre Alain Orounla

Face à la polémique née suite à la décision du gouvernement du président Patrice Talon de remettre le domaine de la résidence « Les filao » dans le patrimoine de l’Etat, le ministre porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour expliquer le bien fondé de cette décision. Quelques heures après les explications du collaborateur du chef de l’Etat, la famille Kérékou est revenue à la charge pour relever les contre-vérités des propos du ministre Alain Orounla.

Comme la réponse du berger à la bergère, la famille Kérékou par le biais de son secrétaire général, Lambert Kérékou a recadré le ministre porte-parole du gouvernement. En effet, lors de sa sortie médiatique de ce Mercredi 6 Novembre 2019, pour éclairer l’opinion nationale sur le dossier « la résidence des filaos »; le ministre Alain Orounla a laissé entendre que le projet de modernisation du boulevard des « Filaos » qui implique le retour de la résidence occupée par l’ancien président Kérékou dans le giron de l’Etat est de loin plus important que celui que nourrissent les enfants de ce dernier qui est de morceler et de vendre ce domaine.

Selon la famille Kérékou, ces propos du ministre sont des contre-vérités. « Les propos du Ministre Orounla sont archi-faux. La famille n’avait aucune intention de morceler et de vendre. Nous répétons que notre intention, une fois la Succession terminée que ce lieu devait servir de Musée pour honorer la Mémoire du Général. Et c’est ce qui dérange. » martèle leur porte -parole dans un droit de réponse. A le croire, aucun membre de la famille du général Mathieu Kérékou « ne se bat pour un lopin de terre mais pour la sauvegarde de la mémoire de notre père. L’homme est créé de glaise. Que faut-il comprendre par-là ? Que la terre a été créée avant l’homme. Nous sommes donc nés poussière et nous repartirons poussière« .

Revenant sur l’appartenance ou non du domaine au patrimoine de leur feu père et la capacité des enfants à entretenir l’espace, la famille Kérékou s’interroge: « Comment des gens qui payent des impôts s’élevant à des millions ne peuvent pas entretenir une maison? Nous employons du personnel composé de gardiens et d’agents d’entretien, tous salariés et nous vous avions dit que trois familles y vivent« . Il fait ensuite observer qu’il y a chaque année des travaux d’entretien. « Les derniers en date sont des travaux de maçonnerie et de peinture de l’aile Ouest. Peut-être que le Ministre se trompe de site et confond la Résidence les Filaos au dépotoir qu’est devenu le Domaine de la Cour Constitutionnelle en face des <Filaos » a-t-il ironisé.

Sur le projet du gouvernement, la famille Kérékou se demande comment peux-t-on honorer un homme avec un Jardin ? « Entre un Musée et un Jardin qu’est-ce-qui honore mieux l’homme ? Chaque béninois peut répondre.« indique-t-il avant de conclure qu’il est regrettable « qu’un membre du Gouvernement et pas des moindres tiennent ces propos ridicules et décousus. »