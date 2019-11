Bénin: Jean-baptiste Elias en tournée contre la corruption dans les universités dès lundi

Le président de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), Jean-baptiste Elias annonce une vaste campagne de sensibilisation contre la corruption dans les collèges et dans les universités.

Une vaste campagne de sensibilisation contre la corruption est annoncée pour le lundi 2 Décembre 2019 dans les collèges et universités du Bénin. Une initiative du président de l’autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-baptiste Elias qui vise à éduquer les apprenants et les étudiants sur les dangers de la corruption et l’obligation qu’a chacun de la combattre et de mobiliser les soutiens nécessaires à cette fin. Selon l’information relayée par l’Agence Bénin presse, cette tournée se fera sur l’ensemble du territoire national en direction des groupes cibles et des parties prenantes sur le contenu de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 et les méfaits de la corruption au Bénin.

Pour atteindre cet objectif, près de 340 hommes et femmes ont été déjà aguerris aux techniques d’animation de groupe et de communication. Des outils de communication tels que les roll up, les affiches, les affichettes, les bandes dessinées et banderoles seront aussi mis à disposition pour une très large diffusion de l’information. La sensibilisation se fera par des séances grands publics dans des collèges, lycées et universités publiques et privées. A la fin de chaque séance de sensibilisation, il est prévu la mis en place une cellule d’appui au niveau de chaque entité éducative et qui jouera le rôle de système d’alerte et d’information sur tous les actes de corruption dans leur entité éducative respective; précise la même source.