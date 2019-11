Bénin – Fermeture de frontières: “le bilan vire carrément au négatif” pour le Nigeria

En août dernier, le président Muhammadu Buhari a unilatéralement décidé de fermer les frontières terrestres de son pays avec le Bénin et le Niger. Les raisons avancées sont le renforcement de la sécurité et la lutte contre les produits de contrebande. Si cette fermeture a un impact négatif sur les économies du Bénin et du Niger, le poids de cette mesure commence déjà à réellement peser sur le géant africain.

Le 20 août 2019, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres. Les raisons avancées de cette fermeture partielle sont le renforcement de la sécurité et la lutte contre les produits de contrebande. Une mesure protectionniste ayant principalement affecté le Bénin et le Niger, dont les économies sont fortement dépendantes de la première puissance économique du continent.

Pour le Bénin, dont le marché nigérian consomme deux tiers de ses exportations, les effets négatifs ne sont plus à démontrer. Les chiffres sont alarmants. Quid des conséquences sur le Nigéria, connu pour son haut niveau de corruption ?

Les conséquences de la fermeture à l’intérieur du Nigéria

Cité comme le pays étant, de loin, le plus soumis aux fuites de fonds par des pratiques financières illicites, le Nigéria se voit actuellement de plus en plus serré par un étau volontaire. Trois mois après cette mesure draconienne pour protéger la production locale de la concurrence internationale, les effets positifs demeurent mitigés.

” La banque centrale du Nigeria ne constate toujours pas d’augmentation des recettes douanières [ après cette fermeture censée endiguer la contrebande, ndlr], nous rapporte RFI. ” Sur les marchés de Lagos, le bilan vire carrément au négatif. Le riz importé se faisant de plus en plus rare, son prix a quasiment doublé. En octobre l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 17 mois et c’est surtout la flambée des produits alimentaires qui l’entretient.” précise le média français. “Quant à la production industrielle nigériane, loin d’être dopée, elle est au contraire entravée par la fermeture de la frontière”.

Mesure pour le moment improductif

Après plus de trois mois d’échanges diplomatiques, de réunions tripartites, et de conciliabules, Abuja a maintenu fermées ses frontières terrestres avec ses voisins, allant jusqu’à prolonger la date d’une probable réouverture en 2020. Mais, d’après l’association des industriels exportateurs du Nigeria, des entreprises nigérianes sont déjà suffoquées par cette mesure protectionniste. ” Des entreprises [ nigérianes, ndlr] sont sur le point de mettre la clé sous la porte, premièrement parce qu’elles ne peuvent plus importer les biens intermédiaires nécessaires pour leur production et deuxièmement parce qu’elles ne peuvent plus exporter.”, précise l’association des industriels exportateurs du Nigeria, rapporté par RFI.

Si le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangoté a toujours été favorable à cette fermeture, beaucoup de nigérians n’ont aucun intérêt à voir cette mesure perdurer. Des agents douaniers aux commerçants en passant par les populations des Etats proches des villes frontalières, Oyo, Osun, Ogun, Lagos State…, les effets négatifs se font ressentir de plus en plus. Une situation défavorable à laquelle des solutions de contournement ne manquent pas.

Si plusieurs rapports de Transparency International ont prouvé le niveau avancé de la corruption dans le pays de Buhari, ce ne sont pas les douaniers et autres commerçants qui seront vertueux, sans vouloir profiter de “pot de vin” en ces temps de fermeture et fermer les yeux sur les convois illicites. De plus, une perte du pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles de ces régions frontalières est aussi à craindre à long terme à cause de la flambée des produits alimentaires au Nigéria, un pays dont la balance commerciale avec le bénin et le Niger a toujours été excédentaire, malgré la contrebande.

N’y a-t-il pas un risque pour les industriels nigérians, d’une perte totale et définitivement des parts de marché au profit de concurrents étrangers ?