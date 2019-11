Bénin – Donga: 358 cas de grossesses enregistrés de Janvier à Septembre 2019

Selon les données collectées au cours de l’année 2019 par le cadre de concertation de la Santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) de la Donga, de janvier à septembre,, 358 cas de grossesses dont 132 en milieu scolaire ont été analysés.

Les efforts de sensibilisation par les organisations de la société civile afin de faire reculer le phénomène des grossesses en milieu scolaire et d’apprentissage n’ont pas encore porté leurs fruits. C’est du moins le sentiment que projettent les données collectées par le cadre de concertation de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de la Donga. En effet, courant les mois de Janvier au Septembre, 358 cas de grossesses ont été enregistrés, rapporte l’ABP. Sur les 358 cas de grossesses, les 09 élèves et apprenties enceintées sont âgées entre 10 à 14 ans, selon Dr Mohamed Orou Yari, Chef service santé de la mère et de l’enfant (C/SSME) de la Donga. Par ailleurs, poursuit-il, 235 élèves et apprenties enceintées ont entre 15 à 19 ans et 112 élèves et apprenties ont un âge compris entre 20 à 24 ans. Parmi ces cas révélés, les élèves ont été cités comme principaux auteurs respectivement à 39% et 7% en milieu scolaire et centres d’apprentissage. Tandis que les cultivateurs ont été pointés du doigt comme responsables de ces grossesses, respectivement à 12% et 42%, selon la même source.

Dans le rang des enseignants, seul 1% et 0% ont été respectivement cités comme auteurs de ces grossesses en milieu scolaire et apprentissage. Ce faible taux serait sans doute dû aux dispositions juridiques assez dissuasives contre les éducateurs qu’ils sont qui commettraient ces infractions. On note également une régression drastique de ce phénomène au troisième trimestre de l’année 2019 en milieu scolaire et centres d’apprentissage comparativement aux années antérieures; a indiqué Dr Orou Yari. Par ailleurs, dans la synthèse des données collectées par le cadre de concertation de la SSRAJ au bout des 09 mois, 492 élèves et 54 adolescents et jeunes utilisent respectivement la méthode moderne de contraception et la contraception d’urgence. 38 adolescents et jeunes dépistés sont déclarés positifs au VIH SIDA, 20 cas de l’Hépatite virale (HV) B dépistés positifs. Par ailleurs, indique la même source, 10 cas de décès maternels, 03 cas d’adolescents et jeunes sollicitant l’avortement, etc.