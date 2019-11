Bénin : ce qui justifie la hausse de 109,367 milliards du budget de l’Etat, gestion 2020

Contrairement à l’exercice qui s’achève, le budget de l’Etat au titre de 2020 est en hausse de 109,367 milliards. Présentant les grands axes de la loi de finances à la représentation nationale, ce vendredi 15 novembre, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat a énuméré les raisons.

De 1 877,543 milliards Francs Cfa en 2019, le budget de l’Etat béninois passe à 1 986,910 milliards Francs Cfa en 2020. Pourquoi cette augmentation soudaine ? Face aux professionnels des médias, le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané a indiqué que le budget général de l’Etat est orienté beaucoup plus sur le social, l’investissement et l’allègement fiscal. Selon le ministre d’Etat, plusieurs mesures sociales sont prévues dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Il souligne également la mise en œuvre du nouveau programme spécial d’insertion dans l’emploi annoncé par le chef de l’Etat, à la veille du premier août dernier. Ce programme qui consistera à recruter à la charge de l’Etat, 2000 diplômés à placer dans les entreprises publiques et privées pour une période de deux ans, démarre en 2020.

L’autre chose qui explique l’augmentation du budget 2020 est l’allègement de la fiscalité pour les ménages et les entreprises ; ce qui signifie qu’il y aura moins d’impôts à payer pour les Béninois. Le nombre d’impôts passe de 48 en 2019 à 35 en 2020. Pour les ménages, et les entreprises, ces mesures se traduiront par : l’extension du régime d’exonération des droits et taxes de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’importation ou l’acquisition en République du Bénin des panneaux solaires photovoltaïques formant un ensemble, à l’exclusion des batteries ; le réaménagement des modalités de paiement des acomptes de la Taxe Professionnelle Synthétique pour les nouvelles entreprises; la reconduction de l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients de gaz; la reconduction de l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les autobus autocars et minibus destinés au transport en commun. En plus de ces exonérations, le budget 2020 prévoit plusieurs autres mesures d’allègement fiscal notamment la dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables qui souscrivent spontanément, pour la première fois, leurs déclarations en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs.