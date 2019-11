Bénin-appartenance ou non à la résistance: voici la réponse de Théophile Yarou

A la faveur de la sortie médiatique effectuée ce jeudi 31 octobre 2019 au siège du parti à Cotonou, les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), aile Paul Hounkpè est revenue sur les réels motifs de sa participation au dialogue politique initié par le Chef de l’Etat, Patrice Talon du 10 au 12 octobre dernier. Saisissant l’occasion, il a réitéré son appartenance à la Résistance.

Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) dirigé par l’ancien Ministre de la Culture Paul Hounkpè n’a aucun deal avec le Président de la République, Patrice Talon. Au cours de leur rencontre avec la presse, ils l’ont réitéré avec véhémence. Selon les conférenciers, leur participation au dialogue politique initié par le Chef de l’Etat en dépit du refus du Bureau exécutif national mis en place au Congrès de Parakou et des autres forces de l’opposition s’inscrit dans une démarche de pacification et d’apaisement. Elle vise également la recherche de solution réaliste et réalisable à court et moyen terme à la situation tendue que traverse le Bénin depuis les dernières législatives.

C’est un secret de polichinelle qu’ils font, depuis lors, l’objet de vives critiques non seulement au niveau du second camp qui reconnaît l’ancien Ministre de la justice, Valentin Djènontin comme le représentant légitime du parti mais aussi et surtout du côté des autres forces de la Résistance. Ainsi, ils ne prennent plus part aux actions que mène cette coalition en vue du rétablissement et du renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit.

A la question des confrères de savoir si Paul Hounkpè et ses pairs sont toujours membres de la Résistance, le premier secrétaire exécutif national adjoint, Théophile Yarou a rassuré les uns et les autres. Même s’il reconnaît que les démarches ne sont pas les mêmes, il souligne tout de même qu’elles visent le même objectif à savoir le maintien et la consolidation des acquis de la conférence de février 1990. «Nous sommes préoccupés par le rétablissement et le renforcement de la démocratie dans notre pays… Aujourd’hui, je ne crois pas que la résistance ait un autre objectif en dehors de ce que nous venons d’énumérer. Nous avons les mêmes objectifs», a-t-il souligné.

Et de poursuivre : «Nous avons travaillé ardemment à la mise en place de la résistance. C’est ici au siège des Fcbe qu’elle est née. Nous avons été la pierre angulaire. Donc nous ne pouvons pas nous dénier». Selon lui, le plus important est la poursuite des actions fortes pour l’atteinte des objectifs. «Tant que le gouvernement continuera à remettre en cause les fondamentaux de notre démocratie, nous allons résister», a-t-il insisté.