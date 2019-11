Bénin: Amir et Nasty Nesta clashent Roccah le Caméléon dans ce freestyle (vidéo)

Comme annoncé en grande pompe, les chanteurs béninois Amir et Nasty Nesta, membres du célèbre groupe Rnb CCC ont rendu public le mercredi 13 novembre 2019, le fruit de leur collaboration. Mais visiblement, les deux rappeurs semblent avoir fait cette production pour tacler le rappeur Roccah le Caméléon.

En mars 2019, l’artiste rappeur béninois, Mohamed Traoré plus connu sous le nom d’artiste Roccah Le Camléon a répondu au clash de son ami de vieille date Amir du label CCC qui l’accusait d’avoir pris un zém « taxi moto) alors que lui, était dans sa Mercedes. « L’histoire de ML ou de zém là, moi ça m’engage, j’assume, Je peux prendre zém comme je veux, c’est mon problème. » répondait Roccah à Amir au micro de BENIN WEB TV. A la question de savoir s’il galère, l’artiste répond; « quelle galère, celui qui me voit …sait que je ne galère pas, on vit deux réalités différentes ». Aussi, clarifie t-il; «Une voiture ML de ta go que tu prends pour aller te balader, Amir fait quoi, il vit encore sous le toit de ses parents, il fait quel boulot? la musique nous savons tous que ça ne paie pas ici, il va encore faire deux enfants à l’enfant d’autrui».

Amir et Nasty Nesta taclent Roccah

Il y a trois jours, Nasty Nesta et Amir ont dévoilé un freestyle AZ qui répond à Roccah. A travers cette collaboration, les deux rappeurs développent un concept original avec les lettres de l’alphabet de A à Z. Loin d’être un son ordinaire Amir et Nasty ont tenu à répliquer à Roccah, son ami de vieille date: Circule dans la ville et regarde les sur Zem » ont t-il introduit. « J’ai tout appris sur le tas donc, si tu ne m’aimes pas c’est ton PB, Personne ne sait ce que tu chantes donc personne n’achète ton CD. Tous ces MC sont des titp (petit) j’en ai rien à aitf (fait), ils me recherchent comme un point G car, je suis le leader » Peut-on entendre dans leur freestyle. Comme si cela ne suffisait pas, les deux rappeurs béninois se sont directement adressés à Roccah: « , Ton rap manque de goût négro mets y un peu de cub magie , je fais un big Up à Roccah , Posé dans ma ML ».

Un freestyle Nul? Des fans déçus!

Dévoilé sur la chaîne youtube de cotonouboy depuis trois jours , le freestyle A-Z de Nasty Nesta et Amir a été largement commenté par les fans. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que certains fans sont déçus pas la prestation du célèbre rappeur béninois Amir: « Est ce que ceux-là écoutent ce qui se fait dans les autres pays?.. » a demandé un internaute. Comme lui, d’autres internautes ont exprimé leur déception: « Pour une fois Amir m’a dessus Nasty à vraiment assuré », « c’est pas pour me moquer mais le son est nul. On dirait un son de 2002 », « Vous savez pourquoi le rap béninois n’avance pas ? Tout simplement parce-que personne n’est prêt a dire la vérité et pour critiquer réellement le travail des uns et des autres. On préfère restez hypocrite pour ne pas s’attirer des problèmes. C’est pour cela que nous seront toujours au même niveau »,« Triste de voir ce que vous avez fait du rap béninois, vous n’êtes plus dans le temps apparemment ». Toutefois, le son a été apprécié par des fans qui reconnaissent la force des ténors du groupe CCC: « Je valide le clip »; « Bon travail »; « les OG resteront les OG » peut-on lire entre autres en commentaire.