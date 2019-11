Bénin: Alexandre Hountondji parle de Patrice Talon, des députés et des prochaines élections

Dans une interview qu’il a accordée à Afrika Stratégies France, Alexandre Hountondji, ancien conseiller spécial à la santé et à la politique de Boni Yayi, soutien de Patrice Talon au second tour de la présidentielle de 2016, sort de ses gongs et parle du chef de l’Etat, des députés et des prochaines élections au Bénin.

Pour Alexandre Hountondji, la gestion de Patrice Talon n’est pas ce qui est espéré par la peuple en optant pour lui en 2016. « Il s’agit d’une gouvernance redoutable, une gouvernance sociale, économique et politique et d’autres encore, qui s’acharne non seulement à compromettre l’avenir de ce pays, mais aussi à créer un État la terreur », déplore-t-il. Le médecin soutient que c’est pour corroborer cette forme de gouvernance que le chef de l’Etat a installé une cour constitutionnelle qui lui est favorable. La complicité qui se fait remarquer aisément entre les deux institutions ne sont pas de nature, insiste l’ancien ministre, à préserver la démocratie chèrement acquise. Complètement pessimiste, il fait observer que « tous les efforts que nous avons faits pour construire ce pays sont en train d’être sapés devant nous. Rien de bon ne peut en sortir ».

Il dénonce, furieux, le parlement qui n’est d’ailleurs pas légitime pour arrêter la saignée. Alexandre Hountondji déclare que le Bénin ne dispose plus de parlement depuis un moment. Car, le dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre était un « prétexte à fournir aux affidés … qui profanent le palais des gouverneurs à Porto-Novo, qui se font pompeusement appeler députés et qui ne sont pas élus par le peuple. C’est pour donner un prétexte à ceux-là pour organiser un tripatouillage de la constitution ». Il ne reconnaît pas, comme tout bon résistant, les députés de la huitième législature. Pour lui, tout ce que font Louis Vlavonou et ses collègues est nul et non avenue.

« L’opposition est déjà exclue des prochaines élections »

Alexandre Hountondji estime qu’il n’y aura plus d’élections au Bénin. Toutes les réformes, selon lui, visent l’exclusion d’une partie de la classe politique des compétitions électorales. « Le calendrier électoral a été constitutionnalisé pour les besoins de ce que vous savez. L’opposition est déjà exclue depuis longtemps. On a pris des mesures supplémentaires, on a instauré un certain parrainage et si vous voulez être candidat aujourd’hui, il faut que ce soit des gens qu’ils ont élus dans nos régions ici et là qui vous parrainent. Mais eux ils n’ont pas besoin de parrainage, ce sont ceux qui veulent se présenter contre le chef de l’État, qui ont besoin de parrainage politique, or les partis qui sont entérinés aujourd’hui sont ceux du chef de l’État, ou des partis soumis au président de la République. L’opposition est déjà exclue et d’ailleurs le peuple béninois est exclu de ce qui se passe aujourd’hui, parce que, personne n’est associée et personne n’a donné son accord dans tout ce qui se passe aujourd’hui et qu’on a appelé réformes ».