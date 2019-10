Wizkid et Tiwa Savage enflamment la toile avec leur baiser langoureux (vidéo)

En 2018, une relation amoureuse entre Wizkid et Tiwa Savage faisait polémiques. Un an plus tard, le couple s’est affichée en plein concert échangeant des baisers langoureux.

Wizkid et Tiwa Savage sont t-ils en couple? Si le couple a toujours réfuté les rumeurs selon lesquelles ils sont en couple, des vidéos d’eux lors d’un concert à Paris laissent croire que leur relation est plus qu’une rumeur. En effet, les deux artistes nigérians Tiwa Savage et Wizkid se sont produits sur scène à Paris samedi 26 octobre 2019 et ils ont montré une fois de plus combien leur amour est profond. A lors que le duo interprétait leur clip « Malo », en plein concert, au vu et au su de tous, ils ont échangé un baiser langoureux.

Wizkid et Tiwa Savage enflamment la toile

Le baiser langoureux et public des deux artistes a suscité une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux. « J’ai vu des femmes qui préfèrent des hommes plus jeunes. Nous laissons nos défauts et nous nous concentrons sur le style de vie des autres…Nous nous mêlons des affaires des autres. Si Tiwa et wizkid sont heureux ensemble, qui sommes-nous pour juger… Ils sont tous les deux des adultes qui savent ce qu’ils veulent… », a commenté une internaute.

I've seeing older ladies dat prefer younger guys,We'll leave our flaws & savage on other people's lifestyle.We take drug 4 people's headache?If Tiwa & wizkid 're happy together,who 're we 2 judge.They're both adults dat know what they want.Not all bestie dey panachukwu each other — SEÑOR🛡️AMID HUMBLE (@amid_temitayo) October 27, 2019

« Parce que Wizkid et Tiwa se sont embrassés sur scène, à Paris, les Nigérians s’attendent à un autre mariage. Eh bien, j’ai 3 choses pour vous : 1- C’était un baiser français sur le sol français (chose normale). 2- Ce qui se passe à Paris reste à Paris. 3- Allez chercher pour vous l’amour » va clarifier une autre.

Because Wizkid and Tiwa kissed on stage, in Paris, Nigerians are suddenly expecting wedding IV.

Well, I have 3 things for you:

1) It was a French kiss on French soil(normal thing).

2) What happens in Paris stays in Paris.

3) Go find your own love. — Faunah (@IdyilS) October 27, 2019

D’autres internautes évoquent leur différence d’âge parce que Tiwa Savage a 38 ans tandis que Wizkid en a 28 ans.