Whasapp ne fonctionnera plus sur ces téléphones en 2020

Dès la fin de cette années 2019, l’application de messagerie instantanée WhatsApp mettra fin à ses services sur un éventail d’anciens systèmes d’exploitation, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront créer de nouveaux comptes, confirmer son numéro de téléphone ou actualiser des comptes existants sur d’anciens téléphones.

Selon la déclaration de WhatsApp, la fin du support de Windows Phone sera définitive dès la fin de l’année 2019. Exceptés les smartphones dont le système fonctionne avec Windows, à savoir Windows mobile, Windows Phone et Windows 10 Mobile qui seront victimes de cette mesure de WhatsApp, d’autres smartphones seront également touchés par cette décision. Il s’agit des smartphones fonctionnant sous Android 2.3.7, iOS 7 ainsi que toutes les versions précédentes de ces plateformes qui ne seront plus fonctionnement dès février 2020.

WhatsApp explique avoir pris cette décision du fait qu’il ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités, dont certaines nécessitent des téléphones puissants et de nouvelles versions d’Android et d’iOS pour fonctionner correctement. Des fonctions telles que la vidéo incrustée dans les discussions ou l’authentification avec empreintes digitales, demandent des ressources et nécessitent des téléphones puissants dotés de suffisamment de RAM et d’un système d’exploitation plus récent, rapporte le site info.

No support for iOS 8!

You can still use WhatsApp on iOS 8, but if you reinstall the app, you will no longer able to verify your account.

The iOS 8 compatibility will be fully removed in February 1, 2020.

Windows Phone is confirmed to be deprecated after December 31, 2019. pic.twitter.com/JGRoSBAmMm

